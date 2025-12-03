Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

03.12.2025
11:05
Коментари:0
Двадесетседмогодишњи радник је јуче тешко повријеђен на градилишту у Трњу, у Загребу, након пада са скеле, саопштила је полиција.
Према до сада добијеним информацијама, несрећа се догодила око 14.50 часова. Младић је пао са висине од око 10 метара док је обављао радове.
Радник пао са скеле на градилишту, превезен у Ургентни
Превезен је у Клинички болнички центар Сестара милосрдница, гдје је утврђено да је задобио тешке тјелесне повреде, преноси Индекс.хр.
