Радник пао са скеле високе 10 метара на градилишту

03.12.2025

11:05

Двадесетседмогодишњи радник је јуче тешко повријеђен на градилишту у Трњу, у Загребу, након пада са скеле, саопштила је полиција.

Према до сада добијеним информацијама, несрећа се догодила око 14.50 часова. Младић је пао са висине од око 10 метара док је обављао радове.

radnici skela

Србија

Радник пао са скеле на градилишту, превезен у Ургентни

Превезен је у Клинички болнички центар Сестара милосрдница, гдје је утврђено да је задобио тешке тјелесне повреде, преноси Индекс.хр.

