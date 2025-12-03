Кошарац: Сједница ПИК-а - млаћење празне сламе на сарајевском сијелу

Извор:
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је сједница Савјета за спровођење мира /ПИК/ "сарајевско сијело тужибаба" које су у вјечном очекивању да њихове проблеме ријеши неко други, па макар то био лажни високи представник или непостојећа организација, попут ПИК-а.
"Трла баба лан да јој прође дан - тако је прошло још једно сарајевско сијело самозване групе амбасадора, окупатора /Кристијана/ Шмита и представника дијела парламентарних странака", рекао је Кошарац за Срну.
Том тужном скупу, истакао је он, одазвали су се већином бошњачки посланици, али нажалост и дио опозиције /у/ Републици Српској.
"Састали се и ала и врана, а након састанка одмах су потрчали да се у медијима `похвале` шта су то од својих ментора тражили", навео је Кошарац.
Он је указао да је у њиховој антисрпској агенди прва ставка окривити СНСД и Републику Српску за све могуће и немогуће, као и за блокаду пута ка ЕУ.
"Тужибабе на сијелу и прелу - све би они лако да није СНСД-а. Све би они лако да није изборне воље српског народа. Све би они лако да није Републике Српске", истакао је Кошарац.
Према његовим ријечима, никако да дођу до памети и коначно схвате да су СНСД, изборна воља српског народа и Република Српска реалност и неминовност.
"У властитом политичком бунилу, страху од преузимања одговорности и недостатку елементарног политичког знања, `тројка` и даље прибјегава опробаној методи - трк под скуте окупатора Шмита не би ли издејствовали још неку његову антидејтонску, антиуставну и незакониту одлуку", појаснио је он.
Кошарац сматра да у том зачараном кругу - од окупатора Шмита до некаквог непостојећег ПИК-а и назад, "тројка" ништа не рјешава. "Сасвим супротно - постају шампиони у нимало похвалној дисциплини `млаћења празне сламе`", рекао је он.
У Сарајеву је јуче почео дводневни састанак Савјета за спровођење мира, а дијелу скупа присуствовали су представници странака из Федерације БиХ и опозиције из Републике Српске, заступљених у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
