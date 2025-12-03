Logo
"Високи представник "скида" лидере и законе, мора се укинути ОХР и престати са централизацијом"

Извор:

АТВ

03.12.2025

07:40

Коментари:

1
Фото: House Foreign Affairs Committee Republicans

"Након 30 година од Дејтона и милијарди долара које су уложене, БиХ је пропала држава. Високи представник блокира законе и забрањује ове који му се не свиђају. Суверенитет БиХ се мора обновити укидањем ОХР-а."

Све се ово могло чути на америчком "брду", гдје је Макс Приморац, члан think-tanka "Heritage Foundation", говорио пред америчким законодавцима.

Наиме, у организацији Пододбора за Европу унутар Комитета за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса, одржано је саслушање о ситуацији на Западном Балкану под називом "Пут ка стабилности на Западном Балкану".

"Тридесет година након потписивања Дејтонског споразума, милијарди долара које су уложиле САД, БиХ је пропала држава. Постоје снажне тензије међу њена три конститутивна народа Срба, Хрвата и муслимана и односи су нарушени због неповјерења, економија се распада, популација брзо опада, држава је дугорочној кризи. Вријеме је да завршимо ову постдејтонску катастрофу од изградње државе", рекао је Приморац.

Он је додао да се суверенитет БиХ мора обновити укидањем ОХР-а уз напомену да високи представник "отпушта изабране лидере, блокира законе и забрањује све оне који му се не свиђају".

"Бирократа урушава државни суверенитет, блокира институције и трује међуетничке односе. Стејт департмент мора прекинути напоре за стварање централизоване државе коју доминантно воде муслимани јер се тиме нарушава једнакост међу народима према Дејтонском споразуму. Тиме се Срби мотивишу на сепаратизам, Хрвати су жртве дискриминације доминантне нације у рукама већинских муслимана и немају право да себи бирају представника, што је довело до 62 одсто пада популације", додао је Приморац.

У контексту америчких инвестиција у регији Приморац тврди да се проширење америчког плиновода односно Јужна интерконекција блокира "од стране муслимана у Сарајеву".

