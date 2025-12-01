Вулић: Конаковићев нељудски позив на линч српског народа по Шмитовом диктату

Извор:
Не чуди бахати, некултурни и нељудски позив на линч српског народа од министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, који оправдава срамно скандирање на кошаркашкој утакмици, јер је то реторика коју заговара Кристијан Шмит, рекла је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.
Она је истакла да дужност министра спољних послова није да подгријава тензије нити оправдава скандирање увреда на спортским догађајима, већ да ради на смиривању страсти и изградњи бољих односа међу народима.
''Ако вам је прихватљиво да се мржња правда политичким неслагањима, онда проблем није у навијачима, него у стандардима које ви сами постављате'', рекла је Вулићева.
Она је нагласила да спорт није мјесто за национална обрачунавања, нити су колективне оптужбе пут ка правди.
Истичући да поштовање жртава не смије бити селективно, Вулићева је навела да се да се одговорна политика не може градити на једностраним квалификацијама и порукама које дијеле, умјесто да спајају.
''Мада, од тебе ме ништа не изненађује, ти вежеш коња гдје ага каже, а твој ага, Шмит је рекао: "Глобалисти, савезници. Распакивање Дејтона и истребљење хришћана из БиХ". Не чуде твоји бахати, некултурни и нељудски позиви на линч српског народа. Јадан си и недостојан било чега!'', поручила је Вулићева Конаковићу.
Вулићева је рекла да је тешко очекивати амбијент помирења док се год нуди реторика која подиже зидове на трибинама или било гдје друго.
Конаковић рекао је да неће упутити извињење грађанима Србије због срамног скандирања у Сарајеву на кошаркашкој утакмици репрезентација Србије и БиХ, те оптужио Србију за "провокације и насртаје на интегритет и суверенитет БиХ".
Кошаркаши Србије савладали су синоћ у Сарајеву селекцију БиХ са 74:72 у утакмици другог кола квалификација за Свјетско првенство.
Српски кошаркаши су непријатељски дочекани у Сарајеву. Навијачи БиХ звиждали су за вријеме интонирања химне Србије "Боже правде", те све вријеме махали ратним заставама такозване Армије БиХ, под којом су почињени бројни злочини над српским народом.
Током првог полувремена са трибина су се могле чути увреде на рачун предсједника Србије Александра Вучића и Србије.
