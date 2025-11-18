Logo
Вулић: Шаровић одустао од вјере у властити народ и домаће институције

Извор:

СРНА

18.11.2025

12:39

Коментари:

0
Вулић: Шаровић одустао од вјере у властити народ и домаће институције

Изјава бившег предсједника СДС-а Мирка Шаровића да је ОХР потребан БиХ јасно показује да је одустао од вјере у властити народ и домаће институције, изјавила је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић.

- То није политика за будућност, већ вапај и очај за глобалистичким политикама којим и сам Шаровић припада - рекла је Вулићева.

Умјесто позивања на нови страни интервенционизам, каже Вулићева, домаћи политичари требају показати одговорност да граде институције које су способне самостално доносити одлуке у интересу грађана.

Она је нагласила да ОХР није рјешење, већ знак да политичари у БиХ нису политички сазрели.

Политичарима је, каже, потребна слобода да раде, одлучују и одговарају за оно што граде, а не вјечно надзирање.

- Они који заговарају туторе умјесто развоја властите одговорности и капацитета заправо шаљу лошу поруку да нисмо способни сами управљати својим друштвом. Ја вјерујем да јесмо - нагласила је Вулићева за Срну.

