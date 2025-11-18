Вулић: Бошњацима се неће остварити снови да у дјело спроведу Шмитове жеље

Извор:
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је Срни да Кристијан Шмит и Бошњаци могу само да сањају о томе да ће изабрати предсједника српском народу у Републици Српској.
Вулићева је навела да је намјера Шмита била да са политичке сцене макне Милорад Додик и да Бошњаци бирају предсједника српском народу, али да у томе неће успјети, јер је СНСД организација која има озбиљну структуру.
- Сада када смо одлучили да изађемо на изборе 23. новембра, јасно је да је то њима постало сметња и да је Шмит наредио свима из бошњачког корпуса да покушају да изаберу предсједника Републике Српске. Међутим, о томе могу само да сањају - рекла је Вулићева.
Она је додала да намјера Бошњака не изненађује, јер они само слијепо слушају Шмита.
Вулићева је истакла да неће успјети ни обећања из Централе изборне комисије БиХ о поништењу избора у појединим општинама и покушају промјене воље грађана.
- Пребројавали сте нам поново гласове на изборима за предсједника Републике Српске и опет нисте успјели у томе - рекла је Вулићева.
Она је навела да немају никаквог смисла оптужбе опозиције да је предсједник Милорад Додик наводно увриједио Бошњаке.
- Питам се да ли је ико од Срба из опозиције икада чуо за "Лучу микрокозму", за "Горски вијенац" Петра Петровића Његоша, који је на најбољи начин описао однос Османлијског царства према православним хришћанима кроз историју? Ако је ико икада прочитао, знаће у којем контексту је предсједник Додик говорио на трибини. Апсолутно без икакве намјере и циља да вријеђа Бошњаке - нагласила је Вулићева.
Она је подсјетила да се у времену када је Додик био на различитим функцијама у Републику Српску вратио највећи број Бошњака.
- Не можете чути да је неко претучен, да је вријеђан, да нема право на образовање или на лијечење - рекла је Вулићева и подсјетила на недавни догађај у Тумарама у Федерацији БиХ, гдје су Бошњаци скинули голу српску старицу и оставили је да умре, а за то нико није одговарао.
Она је поновила да је Додик у Републици Српској обезбиједио равноправне услове за живот свим народима.
- Није важно шта је речено, важно је шта је учињено. Подаци јасно говоре. Само у Добоју има скоро 10.000 Бошњака који имају право гласа које ће искористити 23. новембра. Они бирају заједно са Србима предсједника Републике Српске. То им је омогућио Додик - рекла је Вулићева.
Она је позвала да се престане са лажним наративима који немају никакве сврхе.
- Ако ико има добре намјере према свим народима, то је Милорад Додик, а не популисти који једно говоре, а сасвим друго раде - закључила је Вулићева.
