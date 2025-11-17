Logo
Амиџић: Рјешење проблема БХРТ-а је у смјени менаџмента

АТВ

17.11.2025

19:55

0
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да је менаџмент БХРТ-а одговоран за рад и тренутно стање у овој медијској кући, те да је рјешење проблема управо у његовој смјени.

Он је додао да је менаџмент преузео обавезе које не може да финансира, те поставио питање због чега су се на то уопште одлучили.

"Менаџмент је преузео обавезе које не може да финансира. Зашто су то урадили, то је питање за њих", изјавио је Амиџић новинарима након сједнице Представничког дома Парламентарне скупштине, на којој је усвојен Приједлог буџета за ову годину којим нису предвиђена средства за враћање дуга БХРТ-а.

Амиџић је појаснио да помоћ тог типа БХРТ-у није законски дозвољена.

"Неко покушава да покаже да смо ми не знам какви противници БХРТ-а. Имате законска средства од Регулаторне агенције за комуникације, која могу да се користе и уплаћена су БХРТ-у", рекао је Амиџић и напоменуо да нико није постављао питање везано за то.

Срђан Амиџић

