Logo
Large banner

Коначно усвојен Буџет институција БиХ за ову годину

Извор:

АТВ

17.11.2025

18:04

Коментари:

0
Коначно усвојен Буџет институција БиХ за ову годину
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

На крају године, усвојен је Приједлог закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2025. годину у Представничком дому ПС БиХ за 2025. годину.

Буџет је у процедуру послао Савјет министара, а једногласно су га подржали и у Предсједништву БиХ и упутили у Представнички дом.

Буџет износи 1,5 милијарди КМ и разликује се од раније одбијеног, јер нема повећања средстава за Оружане снаге БиХ, финансирања институција од културног значаја и средстава за враћање дугова БХРТ-а.

За разлику од прошлог буџета који је у процедуру упућен од стране чланова Предсједништва БиХ Жељка Комшића и Дениса Бећировић, овај буџет је уставан и законит.

У буџету је предвиђено и 1.000 КМ помоћи за запослене у институцијама БиХ.

Након усвајања буџета у Представничком дому, сљедећа степеница је Дом народа. По пословнику, Дом народа је требало о овоме да одлучује најкасније 15. новембра, али прошле године.

Подијели:

Тагови:

Predstavnički dom

budžet

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амиџић: Драго ми је што је Предсједништво БиХ усвојило буџет без икаквих измјена

БиХ

Амиџић: Драго ми је што је Предсједништво БиХ усвојило буџет без икаквих измјена

6 д

0
Амиџић: Јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача

БиХ

Амиџић: Јасно дефинисано чија је надлежност избор главног преговарача

1 седм

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

БиХ

Амиџић: Савјет министара доноси одлуку о главном преговарачу

2 седм

0
Савјет министара усвојио Нацрт буџета

БиХ

Савјет министара усвојио Нацрт буџета

1 седм

0

Више из рубрике

Нису ни почели, Којовић тражио пола сата паузе

БиХ

Нису ни почели, Којовић тражио пола сата паузе

5 ч

0
Кошарац: Једина шанса за будућност - угасити ОХР, Шмит да напусти БиХ

БиХ

Кошарац: Једина шанса за будућност - угасити ОХР, Шмит да напусти БиХ

5 ч

0
Хитна сједница Представничког дома, једна тачна на дневном реду

БиХ

Хитна сједница Представничког дома, једна тачна на дневном реду

11 ч

0
Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

БиХ

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner