Коначно усвојен Буџет институција БиХ за ову годину

Извор:
АТВ
17.11.2025
18:04
Коментари:0
На крају године, усвојен је Приједлог закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2025. годину у Представничком дому ПС БиХ за 2025. годину.
Буџет је у процедуру послао Савјет министара, а једногласно су га подржали и у Предсједништву БиХ и упутили у Представнички дом.
Буџет износи 1,5 милијарди КМ и разликује се од раније одбијеног, јер нема повећања средстава за Оружане снаге БиХ, финансирања институција од културног значаја и средстава за враћање дугова БХРТ-а.
За разлику од прошлог буџета који је у процедуру упућен од стране чланова Предсједништва БиХ Жељка Комшића и Дениса Бећировић, овај буџет је уставан и законит.
У буџету је предвиђено и 1.000 КМ помоћи за запослене у институцијама БиХ.
Након усвајања буџета у Представничком дому, сљедећа степеница је Дом народа. По пословнику, Дом народа је требало о овоме да одлучује најкасније 15. новембра, али прошле године.
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму