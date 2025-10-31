Logo

Амиџић: Савјет министара доноси одлуку о главном преговарачу

СРНА

31.10.2025

10:18

Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ
Савјет министара доноси одлуку о главном преговарачу са ЕУ и формирању канцеларије, а не Парламентарна скупштина БиХ, рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.

"Сами себе су овластили да о томе одлучују, али у форми одлуке, чиме су измислили ново функционисање БиХ", рекао је Амиџић и додао да су о преговарачу говорила тијела која о томе не треба да говоре.

Према његовим ријечима, европски пут подразумијева усвајање закона, а они се не могу усвајати без СНСД-а.

"Ниједан закон не може се усвојити без СНСД-а и ХДЗ-а, а они хоће да их прескоче – то су глупости. То показује шта је БиХ – ништа. Зато што неће да прихвате чињеницу. Укидање санкција је позив на разум у БиХ. То је порука да овд‌је постоје три народа и да више нема присиле", истакао је Амиџић за РТРС.

Говорећи о опозицији у Републици Српској, Амиџић је оцијенио да је највећа туга што Српска нема праву опозицију, која је моћна и има јасно дефинисане интересе за српски народ, оцијенивши да је опозиција заснована на политици "мрзимо Милорада Додика".

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Кришто да покрене оцјену уставности одлуке о главном преговарачу са ЕУ

Када је ријеч о Приједлогу буџета заједничких институција БиХ, Амиџић је подсјетио да је на овом документу радило скоро 200 људи у Министарству финансија и трезора, који су сматрали да је он спроводив.

"Све је ишло док документ није дошао у Предсједиштво БиХ, гд‌је су га /Жељко/ Комшић и /Денис/ Бећировић прво два пута одбили, па онда преправили, као да они то знају да раде. Потом су га доставили у парламентарну процедуру апсолутно свјесни, или можда несвјесни, да он не може да прође", нагласио је Амиџић.

Он је додао да Комшић и Бећировић не желе да се усвоји буџет који је уставан и законит, у којем нема неуставних институција као што су институције културе и БХРТ, те оцијенио да су амандмани о накнадама запосленим радницима, које су њих двојица доставили на буџет, невиђена глупост.

"Све су побркали, али то је био алиби да нешто могу да кажу радницима. Питам се зашто се радницима у институцијама БиХ узима новац и даје институцијама које нису корисници буџетског новца?", упитао је Амиџић.

Према ријечима Амиџића, они то раде јер не желе Дејтонску БиХ, увлачећи институције културе у буџет стварају привид државе.

"Знају они како се постаје буџетски корисник, то је дефинисано Уставом и законом, али они хоће БиХ по своме", рекао је Амиџић и упитао зашто би Република Српска плаћала институције културе у ФБиХ.

Срђан Амиџић

Савјет министара БиХ

