11.12.2025
22:44
Коментари:0
Руководство НАТО савеза и ЕУ стално ескалира ситуацију и спрема се за сукоб великих размјера са Русијом, саопштила је Амбасада Руске Федерације у Белгији поводом изјава генералног секретара Алијансе Марка Рутеа.
"Није Москва, већ је руководство НАТО-а и ЕУ страна која стално ескалира ситуацију и спрема се за сукоб великих размјера са нашом земљом. Изјаве генералног секретара НАТО-а Рутеа од 11. децембра, да је Алијанса сљедећа мета Русије и да ће рат доћи у сваки дом, сматрамо крајње неодговорним и изузетно провокативним", навела је Амбасада у саопштењу.
Руска дипломатска мисија је нагласила да страна у Бриселу која се залаже за рат настоји да прода становништву неконтролисано повећање војних издатака и милитаризацију економије на рачун социоекономског благостања, преноси ТАСС.
У саопштењу се додаје да се правдањем континуираног слања оружја и опреме украјинским оружаним снагама у повлачењу и на друге начине ометају напори које предузима администрација предсједника САД Доналда Трампа да мирно ријеши украјинску кризу.
