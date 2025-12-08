Захарова: Вашингтон први пут доводи у питање ширење НАТО-а

Извор:
СРНА
08.12.2025
19:51
Коментари:0
Сједињене Државе у новој Стратегији националне безбједности први пут званично доводе у питање ширење НАТО савеза, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је навела да неколико одредби у америчкој Стратегији указује на озбиљно преиспитивање принципа спољне политике САД, што је посебно примјетно у поређењу са њеном претходном верзијом из 2022. године.
Захарова је додала да прва ствар која упада у очи јесте ревизија претходног полагања нада Вашингтона на хегемонију и да се у документу експлицитно наводи да су раније "америчке елите направиле озбиљне грешке у процјенама" и да су "веома погрешно и деструктивно полагале наде у глобализам", преноси "Спутњик".
"Наравно, вријеме ће показати у којој мјери ће администрација /предсједника САД/ Доналда Трампа моћи заиста да узме у обзир ову, за саму Америку, тешку констатацију. Ипак, чини се да је у овом тренутку индикативно и само признавање банкрота глобалистичког модела", нагласила је она.
Захарова је рекла да је још један кључни принцип Стратегије позив да се "прекине перцепција НАТО-а као савеза која се стално шири".
"Другим ријечима, САД први пут наводе, ако не обавезу да неће ширити Алијансу, онда барем званично доводе у питање њену вјечно агресивну експанзионистичку динамику", оцијенила је Захарова.
Према њеним ријечима, објављена Стратегија омогућава тражење заједничког језика о питањима стратешке стабилности са Русијом.
Она је указала да је важно помињање Русије у контексту паневропске безбједности у новој Стратегији и да нема позива на системско обуздавање Москве или повећање економског притиска.
Захарова је додала да се Русија нада да ће нова америчка стратегија имати отрежњујући ефекат на европску страну за рат.
Бијела кућа је 5. децембра објавила нову Стратегију националне безбједности САД У у којој се позива Европу да преузме одговорност за сопствену одбрану.
У документу се, такође, наводи да се Бијела кућа не слаже са европским званичницима који имају нереална очекивања у вези са сукобом у Украјини.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму