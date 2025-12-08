Ђина Џиновић због овога обрисала друштвене мреже

Извор:
Информер
08.12.2025
19:48
Коментари:0
Ћерка Хариса Џиновића и Мелине Галић, Ђина Џиновић поново је нестала са мрежа и деактивирала свој Инстаграм налог.
Након секс скандала који је пратио Харисову и Мелинину ћерку, она је поново одлучила да се повуче са мрежа и деактивира свој Инстаграм налог.
Она је отпутовала код мајке Мелине Галић у Монаку, објављивала је фотографије на којима се види како ужива, али јој се од тада губи сваки траг.
Ово није први пут да је Харисова насљедница одлучила да се повуче са мрежа гдје је свакодневно дијелила фотографије и видео-снимке, али и позирала у провокативном издању.
Остаје да се испрати да ли је њен потез трајан или ће се ускоро поново вратити на ову друштвену платформу.
(информер)
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму