Естрада у страху због '' црне свеске'': Пјевачи Марини Туцаковић остали дужни више од 90.000 евра

Велику прашину у јавности подигао је Боки 13, након што је открио име пјевачице из "црне свеске" у којој је покојна Марина Туцаковић водила своје дужнике са естраде.
О овој евиденцији дуговања већ дуго се нагађа, а готово цијела естрада се "тресла" због Маринине "црне свеске".
Како тврди извор за српске медије, Марина је иза себе оставила тестамент у којем се налази њена заоставштина музичких дјела, али и поједина имена са музичке сцене за која није жељела да чује.
- Марина је и те како водила рачуна о томе коме је продала који текст, ко јој је и када платио, све је записивала годинама, малтене од када је почела да пише. За ту свеску знају Фута и Лаћа, а како чујем, њен син не жели да било коме опрости ни један једини динар, јер зна колико је Марину болело то што је нису испоштовали, поготово што ти певачи који су дужни нису ни звали да питају како је и да ли могу на рате да јој исплате дуг иако су знали да јој треба за лечење. Она се много нервирала око тих дуговања и никад није разумела како неко без срама може да се прави блесав и да је чак не позове и извини се. Писала је озбиљне хитове, на које су сви ти певачи згрнули велике паре, а остали су њој дужни. Чим се мало стиша све, можда после 40 дана, Лаћа ће да отвори свеску и да види на који начин да потражи сва та дуговања, сигурно је да ће све звезде које су дужне да тужи. Многим певачима неће бити добро, јер је спреман да јавно изнесе све. Укупан дуг певача је преко 90.000 евра. Колико знам, један популарни фолк певач је остао озбиљно дужан и са њим се дуго Марина гањала, а ту је и једна певачица која је од ње узела чак четири песме, од којих су две озбиљни хитови и никад није платила - испричао је извор.
Додао је да су јој многи пјевачи дуговали силне суме новца за текстове, и завлачили је, а са друге стране јавно истицали да су добри и прижали јој подршку, као да се ништа не дешава.
- Марина то никада јавно није желела да истиче... Сви знамо колико је била велики човјек – каже тај извор.
Боки 13 каже да је Марина памтила све дужнике, није јој је требала књига.
- Не вјерујем да су се дугови вратили... Не могу да кажем имена, то су спекуалције о таквим стварима, а и знам да је имала проблем са наплатом и то са пјевачима који су били популарни, радили а нису хтјели да дају паре- каже Боки 13.
