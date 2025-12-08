Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

Извор:
АТВ
08.12.2025
Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова упутио је јавни позив Баки Прасету да се упознају.
Он је снимио видео у којем позива јутјубера на сусрет и шаље велике поздраве.
Бивши ријалити учесник Змај од Шипова има велику жељу да се упозна са Баком Прасетом, а због тога је направио видео снимак на којем шаље срдачне поздраве.
"Богдане Илићу причам ја. Поздрав. Упућујем један велики и срдачан поздрав за Богдана Илића, званог Бака Прасе. Ја сам Змај од Шипова града, кога воли стара и млада. Ваљда ће бити времена да се упознамо. Само га гледам на овим, како бих рекао… ваљда ће бити времена да се сретнемо", рекао је Змај у обраћању јутјуберу.
Бака Прасе се још увијек није огласио овим поводом, па остаје да видимо да ли ће прихватити позив да дође и пружи руку побједнику ријалитија “Малдиви” и учеснику “Парова”.
