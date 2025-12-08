Logo
Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

АТВ

08.12.2025

10:54

Змај од Шипова послао видео поруку Баки Прасету: Причам ја

Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова упутио је јавни позив Баки Прасету да се упознају.

Он је снимио видео у којем позива јутјубера на сусрет и шаље велике поздраве.

новац марке

Друштво

Ово је највећа пензија која ће данас бити исплаћена у Српској

Бивши ријалити учесник Змај од Шипова има велику жељу да се упозна са Баком Прасетом, а због тога је направио видео снимак на којем шаље срдачне поздраве.

"Богдане Илићу причам ја. Поздрав. Упућујем један велики и срдачан поздрав за Богдана Илића, званог Бака Прасе. Ја сам Змај од Шипова града, кога воли стара и млада. Ваљда ће бити времена да се упознамо. Само га гледам на овим, како бих рекао… ваљда ће бити времена да се сретнемо", рекао је Змај у обраћању јутјуберу.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Појефтинило гориво на пумпама у Српској

Бака Прасе се још увијек није огласио овим поводом, па остаје да видимо да ли ће прихватити позив да дође и пружи руку побједнику ријалитија “Малдиви” и учеснику “Парова”.

Змај од Шипова

Baka Prase

