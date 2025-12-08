Logo
Појефтинило гориво на пумпама у Српској

Извор:

Глас Српске

08.12.2025

10:51

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

На бензинским пумпама у Републици Српској дошло је до пада цијена горива у просјеку за десет фенинга по литри, казао је „Гласу“ предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.

Навео је да је гориво појефтинило за десетак фенинги у односу на цијене које су биле прије 15 дана.

"Цијена дизела тренутно се креће од 2,39 до 2,45 марака, а ишла је прије неких 15 дана до 2,49 марака по литри", казао је Савић и додао да је тешко прогнозирати како ће се цијене горива на бензинским пумпама кретати у наредном периоду.

Поновио је да све зависи од берзанских цијена.

хладноћа

Савјети

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

"И ово појефтињење које се десило проузроковала је берза без обзира на све ово стање око Нафтне индустрије Србије (НИС)", поручио је Савић, пише Глас.

