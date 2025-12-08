Појефтинило гориво на пумпама у Српској

Извор:
Глас Српске
08.12.2025
10:51
Коментари:0
На бензинским пумпама у Републици Српској дошло је до пада цијена горива у просјеку за десет фенинга по литри, казао је „Гласу“ предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.
Навео је да је гориво појефтинило за десетак фенинги у односу на цијене које су биле прије 15 дана.
"Цијена дизела тренутно се креће од 2,39 до 2,45 марака, а ишла је прије неких 15 дана до 2,49 марака по литри", казао је Савић и додао да је тешко прогнозирати како ће се цијене горива на бензинским пумпама кретати у наредном периоду.
Поновио је да све зависи од берзанских цијена.
Савјети
Ево како се изборити са слабом циркулацијом
"И ово појефтињење које се десило проузроковала је берза без обзира на све ово стање око Нафтне индустрије Србије (НИС)", поручио је Савић, пише Глас.
Савјети
13 мин0
Бања Лука
17 мин0
Занимљивости
18 мин0
Градови и општине
19 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму