Све више страних фирми у Српској

Највише страних фирми ове године отворено је у Бањалуци, и то чак 161. У Бијељини, гдје је отворено 37 страних фирми. У Источној Илиџи отворено је 12, у Лакташима седам, а Градишци шест страних фирми.
Према структури рада, дјелатности које су се нашле на списку интереса странаца су инжењерске дјелатности, техничко савјетовање, производња електричне енергије, посредовање у трговини разноврсним производима, изградња стамбених и нестамбених зграда, трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије и трговина на велико парфимеријским и козметичким производима.
"Ове и прошле године имамо повећан број регистрованих фирми са страним улагањима, нажалост ја вјерујем да уколико би политичка ситуација у БиХ била повољнија да би имали већи прилив страних фирми које би инвестирале и користиле наш порески систем И један дио пословања пребацивали на наше просторе", рекао је Гран Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
Често се могу чути критике на рачун страних компанија са малим бројем радника које остварују велики промет и добит.економисти сугеришу да се води рачуна о структури пословања компанија.
"Често се ради о компанијама које имају једног запосленог то се ради у менаџерским фирмама. У сваком случају ће утицати на БДП-а мада али ће и нарушити односе када је у питању тржиште рада доласком страних компанија траже се нови радници што ће одвући наше раднике", рекао је Александар Љубоја, економиста.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и регистрацији пословних субјеката који би требало да доведе до лакше регистрације. Законом се повећава транспарентност рада институција и јача повјерење грађана и привредних субјеката који одлуче да инвестирају у Српску.
