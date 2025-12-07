Logo
Све више страних фирми у Српској

Највише страних фирми ове године отворено је у Бањалуци, и то чак 161. У Бијељини, гдје је отворено 37 страних фирми. У Источној Илиџи отворено је 12, у Лакташима седам, а Градишци шест страних фирми.

Према структури рада, дјелатности које су се нашле на списку интереса странаца су инжењерске дјелатности, техничко савјетовање, производња електричне енергије, посредовање у трговини разноврсним производима, изградња стамбених и нестамбених зграда, трговина аутомобилима и моторним возилима лаке категорије и трговина на велико парфимеријским и козметичким производима.

"Ове и прошле године имамо повећан број регистрованих фирми са страним улагањима, нажалост ја вјерујем да уколико би политичка ситуација у БиХ била повољнија да би имали већи прилив страних фирми које би инвестирале и користиле наш порески систем И један дио пословања пребацивали на наше просторе", рекао је Гран Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.

Барбара Витез

Србија

Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре

Често се могу чути критике на рачун страних компанија са малим бројем радника које остварују велики промет и добит.економисти сугеришу да се води рачуна о структури пословања компанија.

"Често се ради о компанијама које имају једног запосленог то се ради у менаџерским фирмама. У сваком случају ће утицати на БДП-а мада али ће и нарушити односе када је у питању тржиште рада доласком страних компанија траже се нови радници што ће одвући наше раднике", рекао је Александар Љубоја, економиста.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и регистрацији пословних субјеката који би требало да доведе до лакше регистрације. Законом се повећава транспарентност рада институција и јача повјерење грађана и привредних субјеката који одлуче да инвестирају у Српску.

