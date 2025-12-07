Logo
Large banner

Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре

Извор:

Нова.рс

07.12.2025

18:29

Коментари:

1
Барбара Витез
Фото: Приватна архива

Барбара Витез, тада 16-годишња дјевојчица из Сенте, нестала је новембра 2016. године и до данас није пронађена.

Иако се од самог почетка сумња да је кобног дана упала у Тису, тијело никада није пронађено. У међувремену, породици су стизале различите информације о Барбари, па чак и то да је виђена у Мађарској.

Трудница

Србија

Породица пријавила нестанак труднице, полиција затекла ужасан призор у ријеци

Барбара Витез нестала је 25. новембра 2016. године и од тада се трага за њом. Годинама се налази на жутој Интерполовој потјерници, која се расписује за несталима.

Према досадашњим информацијама, кобне вечери Барбара се враћала са рођендана, са још двојицом другара. Управо њени другови су након нестанка испричали у полицији да се дјевојчица оклизала на мосту и упала у ријеку.

Младићи су давали контрадикторне изјаве о томе шта се десило, као и да су и сами истражитељи имали утисак да не говоре истину и нешто крију. Са друге стране, родитељи дјевојчице од првог дана тврдили су да у такву верзију приче не вјерују.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Случај је од самог почетка медијски испраћен, а током истраге дешавале су се чудне ситуације. Тако је на адресу породице стигло мистериозно писмо, у којем се наводило да је Барбара те вечери дрогирана, силована и бачена у ријеку.

Дјечаци који су кобне вечери били са Барбаром подвргнути су полиграфском испитивању и прошли су исто. Ипак, медији су писали и да су на нека питања слагали. До данас није познато на која су тачно питања слагали.

У наредним годинама породици су стизале различите информације. Наиме, појавила се информација и да је Барбара виђена у Мађарској, у клубу, међутим, ове информације никада нису званично потврђене.

"Све институције заказале“

Ендре Витез, отац дјевојчице, својевремено је за "Нова.рс" истакао да су у овом случају сви заказали.

"Ми данас немамо ама баш никакве информације. Адвокат каже да не може ништа, јер тужилац не да да се овај случај поново отвори, како каже, наводно стоји замрзнут. Није закључан, али се ништа не ради по том питању. Полиција не зове, знам да је раније смијењен командир станице у Сенти, постављен је нови, али и њему су везали руке ови из Београда. Неко очигледно кочи, а зашто – не знам“, рекао је Ендре 2020. године у разговору за "Нова.рс".

Он се осврнуо и на теорију коју су дјечаци који су кобне вечери били с његовом ћерком у друштву испричали у полицији – да се Барбара оклизнула и упала у ријеку.

jabukovo sirce

Здравље

Јабуково сирће је најбољи чувар здравља: Ево како га правилно узимати

"Мислим да је моја кћерка отета, јер да није – била би пронађена. Отишла је од куће и само нестала, да је мртва – нашли би је. Претраживали су ријеку гомилу пута, најновијом технологијом и опет ништа! Знате, ко год да се утопио, пронађен је, а Барбара до данас није. Другари су рекли да се утопила, ипак, они данас када прођу поред нас ни не погледају нас“, рекао је он тада.

"Ми те чекамо“

Иначе, Ендре се прије неколико дана огласио на друштвеној мрежи Фејсбук поводом нестанка кћерке.

"Ми ни дан данас не знамо ста се десило. Чекамо те свакога дана“, написао је он.

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Продаје се кућа у Сечњу

Србија

Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

3 ч

0
Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

Свијет

Тинејџер (16) задобио тешке повреде у пуцњави

3 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

3 ч

0
Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

Сцена

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

3 ч

0

Више из рубрике

Продаје се кућа у Сечњу

Србија

Мишо продаје кућу од 130 квадрата за 20.000 КМ

3 ч

0
Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

Србија

Нестала дјевојчица: Тражи се Магдалена (16)!

5 ч

0
У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

Србија

У Србији само једна жена служи казну од 40 година затвора због бруталног убиства

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

33

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

20

28

Крај за Немању Радоњића: Страшан ударац за Звезду

20

25

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

20

10

Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

20

04

Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner