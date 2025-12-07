Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре

Извор:
Нова.рс
07.12.2025
18:29
Коментари:1
Барбара Витез, тада 16-годишња дјевојчица из Сенте, нестала је новембра 2016. године и до данас није пронађена.
Иако се од самог почетка сумња да је кобног дана упала у Тису, тијело никада није пронађено. У међувремену, породици су стизале различите информације о Барбари, па чак и то да је виђена у Мађарској.
Барбара Витез нестала је 25. новембра 2016. године и од тада се трага за њом. Годинама се налази на жутој Интерполовој потјерници, која се расписује за несталима.
Према досадашњим информацијама, кобне вечери Барбара се враћала са рођендана, са још двојицом другара. Управо њени другови су након нестанка испричали у полицији да се дјевојчица оклизала на мосту и упала у ријеку.
Младићи су давали контрадикторне изјаве о томе шта се десило, као и да су и сами истражитељи имали утисак да не говоре истину и нешто крију. Са друге стране, родитељи дјевојчице од првог дана тврдили су да у такву верзију приче не вјерују.
Случај је од самог почетка медијски испраћен, а током истраге дешавале су се чудне ситуације. Тако је на адресу породице стигло мистериозно писмо, у којем се наводило да је Барбара те вечери дрогирана, силована и бачена у ријеку.
Дјечаци који су кобне вечери били са Барбаром подвргнути су полиграфском испитивању и прошли су исто. Ипак, медији су писали и да су на нека питања слагали. До данас није познато на која су тачно питања слагали.
У наредним годинама породици су стизале различите информације. Наиме, појавила се информација и да је Барбара виђена у Мађарској, у клубу, међутим, ове информације никада нису званично потврђене.
Ендре Витез, отац дјевојчице, својевремено је за "Нова.рс" истакао да су у овом случају сви заказали.
"Ми данас немамо ама баш никакве информације. Адвокат каже да не може ништа, јер тужилац не да да се овај случај поново отвори, како каже, наводно стоји замрзнут. Није закључан, али се ништа не ради по том питању. Полиција не зове, знам да је раније смијењен командир станице у Сенти, постављен је нови, али и њему су везали руке ови из Београда. Неко очигледно кочи, а зашто – не знам“, рекао је Ендре 2020. године у разговору за "Нова.рс".
Он се осврнуо и на теорију коју су дјечаци који су кобне вечери били с његовом ћерком у друштву испричали у полицији – да се Барбара оклизнула и упала у ријеку.
"Мислим да је моја кћерка отета, јер да није – била би пронађена. Отишла је од куће и само нестала, да је мртва – нашли би је. Претраживали су ријеку гомилу пута, најновијом технологијом и опет ништа! Знате, ко год да се утопио, пронађен је, а Барбара до данас није. Другари су рекли да се утопила, ипак, они данас када прођу поред нас ни не погледају нас“, рекао је он тада.
Иначе, Ендре се прије неколико дана огласио на друштвеној мрежи Фејсбук поводом нестанка кћерке.
"Ми ни дан данас не знамо ста се десило. Чекамо те свакога дана“, написао је он.
