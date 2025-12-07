Извор:
07.12.2025
Кијевски режим претворио се у међународну корупцијску бригаду за пумпање новца кроз Украјину, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Украјински патриоти", иронично је прокоментарисала Захарова извјештаје да су високи украјински владини званичници били умијешани у скандал око корупције са бизнисменима.
"Сада је јасно зашто је Владимиру Зеленском свеједно да ли је у питању висиванка /традиционална украјинска одјећа која садржи елементе украјинског етничког веза/ или косоворотка /руска сељачка кошуља са крагном која се закопчава са стране/. Зато што је то међународна бригада за пумпање новца преко Украјине", рекла је она.
Захарова је напоменула да је сада јасно и зашто режим забрањује Украјинцима да говоре и уче руски, да читају руске класике, зашто преправљају историју своје земља.
"Зато што ће образовани људи постављати питања, а међународној корупцији, чије је Украјина само срце, потребна је тишина која се може постићи неутрализацијом националне савјести", истакла је Захарова.
Национални антикорупцијски биро Украјине /НАБУ/ и Специјализовано антикорупцијско тужилаштво /САТ/ објавили су 10. новембра истрагу о великој корупцијској шеми у енергетском сектору, названој Операција "Мидас".
Претреси су спроведени у енергетској компанији "Енергоатом" и резиденцијама предузетника Тимура Миндича и сада суспендованог министра правде Германа Галушченка, који је био министар енергетике земље у вријеме догађаја који се истражују.
Истрага је утврдила да су учесници у шеми опрали око 100 милиона долара.
НАБУ је такође почео да објављује снимке разговора из Миндичевог стана, који су открили разговоре о коруптивним праксама.
