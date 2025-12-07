Logo
Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

Извор:

АТВ

07.12.2025

17:28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

Након што су се појавиле најаве о великом поскупљењу воде и канализације, огласили се из Водоводу поруком да ће просјечно домаћинство убудуће плаћати 5,85 КМ више него раније.

Тврде да су проценти који се помињу “звучнији од стварног износа”.

У саопштењу подсјећају да су још у јуну тражили да се цијена повећа са 0,94 на 1,20 КМ, као и да се дистрибутивни трошак подигне са 1,20 на 5 КМ. Та тадашња корекција није прошла, а након што је Уставни суд Републике Српске укинуо дистрибутивни трошак, сада предлажу цијену од 1,56 КМ без ПДВ-а — што је, према њиховом објашњењу, отприлике у рангу раније траженог поскупљења.

Као аргумент наводе и упоредне цијене у другим локалним заједницама: у Лакташима кубик кошта 1,36 КМ, у Челинцу 1,35, а у Градишци 1,25 КМ, уз знатно веће дистрибутивне трошкове од 4 до 5,70 КМ.

У Водоводу истичу да повећање, како кажу, није у циљу остваривања добити, већ “одржавања финансијске стабилности и обезбјеђења континуираног водоснабдијевања”. Додају и да њихов систем покрива не само Бањалуку, већ и Лакташе, Челинац те дијелове Приједора, Котор Вароша, Кнежева и Мркоњић Града.

Наглашавају да вода није поскупила двије и по године, а канализација чак 14. У том периоду, тврде, трошкови пословања порасли су за 5,1 милион КМ — од електричне енергије, хемикалија за прераду, одржавања мреже и лабораторијских испитивања, до дистрибуције рачуна и раста минималне плате.

Како наводе, без корекције цијене “систем би био доведен у питање”, а редукције би биле реална могућност. Ипак, поручују да би, чак и након поскупљења, били међу најјефтинијим водоводима у окружењу.

