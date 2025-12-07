Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Извор:
Доналд Трамп можда ће се повући из рата у Украјини, изјавио је данас најстарији син америчког предсједника Доналд Млађи у Дохи.
Он је критиковао шефицу европске дипломатије Кају Калас, рекавши да европске санкције не функционишу јер су само повећале цијену нафте, из које Русија може да финансира свој рат. Европски план је, како је рекао, "чекамо да Русија банкротира, а то није план".
Додао је да је током кампање за такозване међуизборе 2022. године у САД (мидтерм) срео само троје људи који су сматрали да је рат у Украјини међу 10 најважнијих питања.
Ризик од доласка венецуеланских бродова који допремају дрогу фентанил у САД, рекао је, "далеко је јаснија и непосреднија опасност од свега што се дешава у Украјини или Русији".
Трaмп Џуниор је тврдио, без навођења доказа, да је овог љета примијетио у Монаку да је 50 одсто супераутомобила попут "бугатија" и "ферарија" имало украјинске регистарске таблице.
"Мислите ли да је то зарађено у Украјини?", упитао је.
"Чујемо све гласине о томе шта се дешава, када видимо да је свака регистарска таблица у Монаку украјинска... богаташи су побјегли и оставили оно што су сматрали сељачком класом да води ове ратове. Није било подстицаја да се заустави, јер док год је новац долазио и док су крали, нико ништа није провјеравао, тако да није било разлога да се постигне мир", каже он.
Упитан да ли је могуће да ће се његов отац - који је на изборима тврдио да може да донесе мир у Украјини - једноставно повући, Трамп Џуниор је рекао да је то могуће, додајући да је његов отац један од најнепредвидивијих људи у политици.
Обећао је да САД више неће бити "будала са чековном књижицом".
