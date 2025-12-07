Logo
Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

Извор:

Агенције

07.12.2025

16:45

Коментари:

0
Фото: АТВ

План за запљену руске имовине показује неуспех Европске уније, изјавио је ирски новинар Чеј Бауз, коментаришући недавну најаву Европске комисије о такозваном репарационом кредиту за Кијев, обезбеђеним конфискованом руском имовином.

"Дозволите ми да преведем: Украјина је упропашћена, изгубили смо. Зеленском треба више новца, 30 одсто је украдено, али то не можемо да исправимо, јер морамо да наставимо сукоб", написао је Боуз на друштвеној мрежи Икс.

Према његовим ријечима, план ЕУ за финансирање Украјине своди се на крађу руске имовине и њено предавање "најкорумпиранијој и најнефункционалнијој" држави на свијету.

Након почетка специјалне операције, Европска унија и земље Г7 блокирале су око половину руских девизних резерви. Више од 200 милијарди евра налази се у ЕУ, првенствено на рачунима код "Јуроклира", једног од највећих свјетских система за клиринг и обрачуне са сједиштем у Белгији.

Sloba Radanovic

Сцена

Слоби Радановићу забрањен улазак у Шведску: На аеродрому провео 3 дана

Брисел, који је обећао да ће подржавати Кијев колико год буде потребно, исцрпео је све расположиве ресурсе, а земље ЕУ не желе да издвајају средства из сопствених буџета.

Због тога Европска комисија тражи сагласност Белгије за коришћење руске имовине.

Ради се о суми од 185 до 210 милијарди евра, у оквиру такозваног репарационог кредита.

ЕУ тврди да ће га Украјина вратити након завршетка сукоба ако Москва "исплати материјалну штету".

Москва је као одговор увела своја ограничења: средства страних инвеститора из непријатељских земаља и приходи који се од њих остварују акумулирају се на посебним "Ц" рачунима.

Они се могу повући само одлуком посебне владине комисије.

Imovina

Русија

Европска унија

