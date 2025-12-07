Logo
Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

Извор:

СРНА

07.12.2025

15:54

Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије
Фото: Pixabay

Италијанска полиција трага за Албанцем који је побјегао из затвора у Милану тако што је везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије.

Четрдесетједногодишњи Албанац осуђен је на издржавање казне до 2048. године, а побјегао је из миланског затвора Опера.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

Званичник италијанске Управе за извршење кривичних санкција Ђенарино де Фацио рекао је да још није јасно како је осуђеник Тома Таулант успио да прескочи затворски зид, као ни то да ли је имао помоћ спољних саучесника.

Фацио је навео да ово бјекство показује пропусте у политици казнених установа у посљедњих 25 година, укључујући најновије случајеве, преносе италијански медији.

Он је указао и на преоптерећеност затвора, те додао да у том миланском затвору казну тренутно издржава 1.338 осуђеника, а капацитет установе је 918.

дјевојчица-телефон

Здравље

Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

Агенција Анса наводи да је ово четврто бјекство Тауланта из казнене установе, подсјетивши да је посљедњи пут то учинио 2013. године када је побјегао из затвора у Парми са још једним осуђеником.

