Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

Извор:
Агенције
07.12.2025
13:27
Коментари:0
Амерички државни секретар Марко Рубио поручио је да казна Европске комисије Икс-у није само напад на поменуту платформу.
"То је напад на све америчке технолошке платформе и амерички народ од стране страних влада. Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли", поручио је Рубио.
Подсјећамо, Европска комисија је друштвену мрежу Икс у власништву америчког милијардера Илона Маска са 120 милиона евра због непоштовања прописа Европске уније у вези са дигиталним услугама, док је платформа ТикТок нагодбом је избјегла казну Европске комисије.
