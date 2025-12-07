Logo
Рубио: Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли

07.12.2025

13:27

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички државни секретар Марко Рубио поручио је да казна Европске комисије Икс-у није само напад на поменуту платформу.

"То је напад на све америчке технолошке платформе и амерички народ од стране страних влада. Дани цензурисања Американаца на интернету су прошли", поручио је Рубио.

Свијет

Руси смањују потрошњу алкохола

Подсјећамо, Европска комисија је друштвену мрежу Икс у власништву америчког милијардера Илона Маска са 120 милиона евра због непоштовања прописа Европске уније у вези са дигиталним услугама, док је платформа ТикТок нагодбом је избјегла казну Европске комисије.

Таг:

Марко Рубио

