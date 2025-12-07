Дошао је по дјевојку на први дејт, а онда се десило нешто невјероватно

Извор:
Ало
07.12.2025
13:19
Коментари:0
Видео са камере на вратима који приказује искрену реакцију мушкарца, разнијежио је многе на интернету.
Оливија Шепстон (26) објавила је видео свог садашњег дечка Луиса Перија и његов искрени широки осмијех када ју је угледао први пут.
Снимак је брзо скупио скоро 700.000 прегледа и имао је на хиљаде лајкова.
Хроника
Ужас у Мостару: Дјечака силовали старији малољетници?
Пар се упознао преко апликације Хинге у мају ове године. Слали су поруке једно другом мјесец дана прије него што су заказали свој први састанак.
Договорили су се да доручак и шетњу дуж луке Фалмут у Корнволу. Пери је дошао по Оливију и тада је настао сада вирални видео. Оливија се присетила како је изгледао „толико нервозно“ и да је очигледно покушавао да смисли шта ће да каже..
Оливија је рекла да је скоро „одустала од забављања“ због лоших искустава, али је са Луисом било другачије.
Први састанак је "пролетио", како је рекла Оливија, а на крају ју је Луис нервозно питао да ли би жељела да поново изађу. Она је пристала и пар је од тада заједно. Сада се већ шале да би могли да пусте снимак са камере на вратима на свом вјенчању.
Корисници ТикТока били су одушевљени Луисовом реакцијом на вратима, а испод видеа су се само низали коментари, преноси Њузвик, пише Ало.
„Душо, то је твој будући муж, погледај како те гледа, тај човјек се заљубио на први поглед“, „Чак ти је и звонио на врата, колико би момака трубило напољу или на пола пута хахаха“ и „Оваквог мушкарца свака жена жели у свом животу“ били су су неки од коментара.
@ovshepstone So crazy having snippets of your life you can watch back #fyp #doorbell #boyfriend ♬ Sparks - Coldplay
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму