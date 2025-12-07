Logo
Large banner

Дошао је по дјевојку на први дејт, а онда се десило нешто невјероватно

Извор:

Ало

07.12.2025

13:19

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

Видео са камере на вратима који приказује искрену реакцију мушкарца, разнијежио је многе на интернету.

Оливија Шепстон ​​(26) објавила је видео свог садашњег дечка Луиса Перија и његов искрени широки осмијех када ју је угледао први пут.

Снимак је брзо скупио скоро 700.000 прегледа и имао је на хиљаде лајкова.

Полиција ФБиХ

Хроника

Ужас у Мостару: Дјечака силовали старији малољетници?

Пар се упознао преко апликације Хинге у мају ове године. Слали су поруке једно другом мјесец дана прије него што су заказали свој први састанак.

Договорили су се да доручак и шетњу дуж луке Фалмут у Корнволу. Пери је дошао по Оливију и тада је настао сада вирални видео. Оливија се присетила како је изгледао „толико нервозно“ и да је очигледно покушавао да смисли шта ће да каже..

Оливија је рекла да је скоро „одустала од забављања“ због лоших искустава, али је са Луисом било другачије.

Први састанак је "пролетио", како је рекла Оливија, а на крају ју је Луис нервозно питао да ли би жељела да поново изађу. Она је пристала и пар је од тада заједно. Сада се већ шале да би могли да пусте снимак са камере на вратима на свом вјенчању.

Корисници ТикТока били су одушевљени Луисовом реакцијом на вратима, а испод видеа су се само низали коментари, преноси Њузвик, пише Ало.

„Душо, то је твој будући муж, погледај како те гледа, тај човјек се заљубио на први поглед“, „Чак ти је и звонио на врата, колико би момака трубило напољу или на пола пута хахаха“ и „Оваквог мушкарца свака жена жели у свом животу“ били су су неки од коментара.

@ovshepstone So crazy having snippets of your life you can watch back #fyp #doorbell #boyfriend ♬ Sparks - Coldplay

Подијели:

Таг:

Љубав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у Мостару: Дјечака силовали старији малољетници?

58 мин

0
Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

Свијет

Младић из БиХ спасио д‌јевојчицу у Лондону: “Знао сам да морам нешто учинити”

1 ч

0
Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Свијет

Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

1 ч

0
Војска упала на ТВ у Бенину

Свијет

Војска у Бенину упала на ТВ: ''Предсједник је смијењен''

1 ч

0

Више из рубрике

Зашто су везе из средње школе најсрећније везе?

Љубав и секс

Зашто су везе из средње школе најсрећније везе?

1 д

0
Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Љубав и секс

Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

1 д

0
Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

Љубав и секс

Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

1 д

0
Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Љубав и секс

Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner