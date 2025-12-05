Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

Извор:
Курир
05.12.2025
18:13
Мета тврди да Facebook дејтинг биљежи импресивних 21,5 милиона дневно активних корисника у новембру, с највећим бројем у САД. Наводно, око 1,77 милиона младих између 18 и 29 година користи ову опцију, што сугерише да платформа добија на популарности међу млађом популацијом.
Ипак, реалност изгледа другачије. Многи млади корисници тврде да нико у њиховом окружењу заправо не користи апликацију. У поређењу са конкуренцијом, Тиндер са 50 милиона мјесечних корисника и Хинге са 15 милиона, бројке Facebook Дејтинг-а и даље звуче импресивно, али искуство на терену дјелује много тише.
Једна од главних предности Facebook Дејтинг-а је што није засебна апликација, већ функција унутар Facebook-a, што омогућава једноставно креирање профила и брзи приступ. То такође значи да корисници могу користити већ постојеће податке са свог Facebook налога, што додатно олакшава процес регистрације и подешавања профила.
Платформа нуди сличне опције као и друге апликације за упознавање: биографије, питања за боље упознавање, дијељење омиљене музике, информације о образовању и послу, па чак и АИ-генерисане биографије. Већина функција је бесплатна, док је једини лимит дневни број лајкова, који се креће између 70 и 80.
Ипак, апликација има озбиљне недостатке. Младе кориснике често иритира чињеница да филтери и преференције не функционишу како треба, Facebook Дејтинг зна да предлаже профиле из потпуно других држава и региона, ван задатог круга претраге.
БиХ
Директору аеродрома у Сарајеву изречена мјера забране обављања функције
Поред тога, млади корисници су у мањини. Више од половине укупне базе старије је од 35 година, а најактивнији су они изнад 40. Млађи корисници стога тешко проналазе релевантне мечеве, што умањује вриједност платформе за ову циљну групу.
Искуство једног корисника од 18 до 29 година показује проблем: за двије недјеље коришћења апликације није добио ниједан меч, упркос добро попуњеном профилу и коришћењу АИ биографије. Ово показује и ограничења алгоритма, који не успијева да понуди довољно релевантних опција за млађе кориснике.
Ово јасно показује да Facebook дејтинг тренутно боље функционише за старије кориснике. Млађи остају закинути због мањка профила и техничких проблема, што ствара осећај да апликација не прати потребе своје најмлађе публике.
За оне који желе активнију и прецизнију заједницу, ријешење лежи у другим апликацијама за упознавање или чак у традиционалним начинима упознавања. Facebook дејтинг нуди потенцијал, али тренутно је више платформа за старије кориснике него мјесто где млади могу лако пронаћи мечеве.
Док старији корисници уживају у једноставности и доступности опција, млађи корисници морају тражити алтернативе или се ослонити на друге дигиталне сервисе који боље одговарају њиховим очекивањима. Ова ситуација јасно показује да Facebook дејтинг тренутно не успијева да задовољи потребе млађе публике, због чега многи од њих бирају конкурентске платформе, пише Курир.
