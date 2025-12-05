Logo
Директору аеродрома у Сарајеву изречена мјера забране обављања функције

05.12.2025

18:06

Директору аеродрома у Сарајеву изречена мјера забране обављања функције

Врховни суд Федерације БиХ изрекао је директору Међународног аеродрома Сарајево Санину Рамезићу мјеру забране обављања функције.

Врховни суд ФБиХ је, како преносе федерални медији, на приједлог Посебног одјељења за организовани криминал и корупцију (ПОСКОК) изрекао мјере забране и за тројицу чланова Надзорног одбора Аеродрома.

Недавно су одржани претреси Јавног предузећа Аеродром у вези са овим случајем а наредбу је издало Посебно одјељење за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда ФБиХ у кривичном предмету Посебног одјељења Федералног тужилаштва ФБиХ против Б.М. и других а због кривичног дјела злоупотреба положаја или овлаштења.

Директор Међународног аеродрома Сарајево Санин Рамезић кадар је Народа и правде.

Таг:

aerodrom Sarajevo

