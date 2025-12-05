Прањић тражи хитну реакцију међународних и надлежних тијела у БиХ због Хелеза

Извор:
Агенције
05.12.2025
17:40
Коментари:1
Потпредсједник Републике Српске Давор Прањић оштро је реаговао на изјаве министра обране у Савјету министара Зукана Хелеза, које је описао као шовинистички говор мржње.
Прањић је затражио хитну реакцију међународних и свих надлежних тијела у БиХ, наглашавајући забринутост због Хелезове реторике.
"Овакве изјаве довољно јасно показују његово опредјељење да одрживост БиХ види искључиво према властитом нахођењу", истакао је Прањић, преноси портал Вечерњег листа БиХ.
Регион
У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу
Он је навео да су Хрвати гарант опстанка БиХ и да су, како каже, уложили огроман труд на свим нивоима власти и у кључним међународним центрима моћи како би БиХ добила европски статус и да Хелеза треба на то подсјетити.
Додао је да је одговор Хелеза на то "најгнуснији чин" који не приличи неком ко представља Босну и Херцеговину.
БиХ
2 ч2
БиХ
3 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
8 ч0
Најновије
Најчитаније
18
13
18
06
17
49
17
40
17
34
Тренутно на програму