Прањић тражи хитну реакцију међународних и надлежних тијела у БиХ због Хелеза

Агенције

05.12.2025

17:40

1
Потпредсједник Републике Српске Давор Прањић оштро је реаговао на изјаве министра обране у Савјету министара Зукана Хелеза, које је описао као шовинистички говор мржње.

Прањић је затражио хитну реакцију међународних и свих надлежних тијела у БиХ, наглашавајући забринутост због Хелезове реторике.

"Овакве изјаве довољно јасно показују његово опредјељење да одрживост БиХ види искључиво према властитом нахођењу", истакао је Прањић, преноси портал Вечерњег листа БиХ.

zukan helez

Регион

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Он је навео да су Хрвати гарант опстанка БиХ и да су, како каже, уложили огроман труд на свим нивоима власти и у кључним међународним центрима моћи како би БиХ добила европски статус и да Хелеза треба на то подсјетити.

Додао је да је одговор Хелеза на то "најгнуснији чин" који не приличи неком ко представља Босну и Херцеговину.

Davor Pranjić

Зукан Хелез

Коментари (1)
