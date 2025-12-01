Logo

Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом

01.12.2025

15:59

Мушкарци са брадом су свуда око нас, ево шта то открива о њима.

Обријано мушко лице постало је данас ријеткост.

Од брадице „од три дана“ до густе, савршено сређене браде – длаке на мушком лицу постале су тренд.

Довољно је погледати познате мушкарце, било да су глумци, пјевачи или политичари који поносно носе браду и закључити да смо заиста ушли у доба браде.

Мала историја браде

Иако нам се чини да је данашња помама за брадом нешто ново, длаке на лицу одувијек су имале своје циклусе – долазе, одлазе, па се поново враћају.

Посљедњих 50 година доминирао је тренд глатко обријаног лица, а тек недавно су браде опет доспјеле у центар пажње. Занимљиво је да је Џеј Ди Венс био први кандидат једне велике америчке странке који се појавио на предсједничкој листи са брадом у посљедњих 75 година.

Историја памти четири велика периода брадоња: у 2. вијеку, током средњег вијека, ренесансе и крајем 19. вијека. А данас, изгледа, живимо у петом.

Сјетите се само неких славних брадоња: Хенрија VIII, Шекспира (а и Мојсија), сликара Ентонија ван Дајка, па до Линколна, Маркса.

Брада као симбол мужевности, али и бунта

Традиционално, брада је представљала моћ и мужевност. Али током 60-их и 70-их постала је симбол побуне против система, пише "Њујорк тајмс". Сјетите се само филма „Коса“ или Фидела Кастра.

“Човјек у сивом одијелу” готово увијек је био обријан до савршенства.

Касније, са јачањем корпоративног свијета, брада је постала непожељна, сматрана је неуредном или чак сумњивом. Носили су је планинари, професори и – дједе.

Улазак у ново доба браде

Данас је јасно да се тренд поново мијења.

Не само да глумци, пјевачи и политичари носе браду, већ су и легендарни Њујорк Јенкиси, познати по најстрожем дрес коду, коначно попустили и дозволили играчима да носе длаке на лицу, под условом да су уредне.

Сличан преокрет направио је и Дизни још 2012. године.

Дозвољавање браде некада је значило побједу индивидуалности над правилима. Данас, међутим, чини се да је повратак браде дубоко повезан са широким дискусијама о модерној мушкости.

Брада данас носи поруку

Мушкарци са брадом делују мужевније, па су многим женама привлачнији. Брада је вијековима била симбол физичке и емотивне снаге. Многи мушкарци је носе јер шаље поруку: “Зрео сам, самоувјерен и довољно јак да се не бријем сваки дан.”

У савременој култури, брада често означава мушкарца који је сигуран у себе и не мари превише за традиционална корпоративна правила. Брадом поручује: “Не уклапам се у калуп - намјерно.” Неки од свјетски познатих мушкараца који је данас носе су Дејвид Бекам, Кијану Ривс, Крис Хемсворт, Џејсон Момоа, Џорџ Клуни, Џеј Ди Венс, преноси Нај Жена.

