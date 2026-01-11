Бизарна етикета јапанског умјетника на мајици постала је вирална

Извор:
Индекс
11.01.2026
14:54
Коментари:0
Једна мајица изазвала је праву буру на интернету, не због свог кроја или штампе, већ због шокантне етикете са неконвенционалном поруком.
Дизајн јапанског умjетника Бокуноуа постао је виралан након што су корисници друштвених мрежа примjетили необичан детаљ на крагни.
Етикета је дизајнирана да изгледа као бријач, са траговима лажне крви. Да би се додатно заинтригирало, прати је упозорење: „Не гледајте етикету“, заједно са тврдњом да ће свако ко је додирне добити „крваве прсте“.
Овај контроверзни комад одjеће дио је линије коју је Бокуноу представио у оквиру изложбе у јуну 2024. у токијском Шибуја ПАРКО центру. Изложба, коју је курирао умјетнички колектив Чим Пом, састојала се од ношених и неконвенционалних одевних предмета.
Реакције на мрежи
Као што се и могло очекивати, дизајн је изазвао лавину коментара, а многи су се питали зашто би неко уопште створио такав комад, називајући га „одвратним“ и „збуњујућим“.
Градови и општине
Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!
„То је одвратно, зашто правити такву мајицу? Боље да је шала, не желим да видим праву крв“, написала је једна особа на мрежи. Други корисник се питао: „Која је поента, ко насумично иде и гледа нечију етикету?“
Трећи је једноставно прокоментарисао: „Лмаоо, збуњен сам.“
Ко је умјетник који стоји иза дизајна?
Према писању Niew Media, Бокуноу је свестрани умјетник познат по својим „разним улогама комичара, извођача и умјетника“. Овог пута, умјесто да буде ди-џеј како би оживио догађаје музиком, преузео је улогу „Мирисног џокеја“, манипулишући мирисима како би створио јединствено искуство за посјетиоце.
Његова изложба је наводно укључивала и друге необичне предмете, попут бијеле мајице намењене за игру прскања сосом од парадајза, балаклаве и похабаних фармерки и дуксерица са капуљачом.
Прошле године је такође одржао самосталну изложбу под називом „Artisanal“, која је трајала од 16. јула до 9. новембра. Док је изложба из 2024. године представила архиву од 1.000 умјетничких дјела, детаљи о фокусу прошлогодишњег догађаја нису познати.
(индекс)
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
07
17
01
16
48
16
46
16
33
Тренутно на програму