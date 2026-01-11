Logo
Large banner

Бизарна етикета јапанског умјетника на мајици постала је вирална

Извор:

Индекс

11.01.2026

14:54

Коментари:

0
Мајица, жилет
Фото: Инстаграм/bokunou

Једна мајица изазвала је праву буру на интернету, не због свог кроја или штампе, већ због шокантне етикете са неконвенционалном поруком.

Дизајн јапанског умjетника Бокуноуа постао је виралан након што су корисници друштвених мрежа примjетили необичан детаљ на крагни.

Етикета је дизајнирана да изгледа као бријач, са траговима лажне крви. Да би се додатно заинтригирало, прати је упозорење: „Не гледајте етикету“, заједно са тврдњом да ће свако ко је додирне добити „крваве прсте“.

Овај контроверзни комад одjеће дио је линије коју је Бокуноу представио у оквиру изложбе у јуну 2024. у токијском Шибуја ПАРКО центру. Изложба, коју је курирао умјетнички колектив Чим Пом, састојала се од ношених и неконвенционалних одевних предмета.

Реакције на мрежи

Као што се и могло очекивати, дизајн је изазвао лавину коментара, а многи су се питали зашто би неко уопште створио такав комад, називајући га „одвратним“ и „збуњујућим“.

66f4346e673d1 бојан савић

Градови и општине

Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

„То је одвратно, зашто правити такву мајицу? Боље да је шала, не желим да видим праву крв“, написала је једна особа на мрежи. Други корисник се питао: „Која је поента, ко насумично иде и гледа нечију етикету?“

Трећи је једноставно прокоментарисао: „Лмаоо, збуњен сам.“

Ко је умјетник који стоји иза дизајна?

Према писању Niew Media, Бокуноу је свестрани умјетник познат по својим „разним улогама комичара, извођача и умјетника“. Овог пута, умјесто да буде ди-џеј како би оживио догађаје музиком, преузео је улогу „Мирисног џокеја“, манипулишући мирисима како би створио јединствено искуство за посјетиоце.

Његова изложба је наводно укључивала и друге необичне предмете, попут бијеле мајице намењене за игру прскања сосом од парадајза, балаклаве и похабаних фармерки и дуксерица са капуљачом.

Прошле године је такође одржао самосталну изложбу под називом „Artisanal“, која је трајала од 16. јула до 9. новембра. Док је изложба из 2024. године представила архиву од 1.000 умјетничких дјела, детаљи о фокусу прошлогодишњег догађаја нису познати.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

majica

trend

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колапс на Ублима код Требиња

Друштво

Колапс на Ублима код Требиња

2 ч

0
Добој

Друштво

Добој: Приче о паљењу заставе БиХ су дезинформација

2 ч

1
Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

БиХ

Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

2 ч

1
Фицо позвао на смјену Каје Калас

Свијет

Фицо позвао на смјену Каје Калас

2 ч

0

Више из рубрике

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

Занимљивости

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

1 д

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Занимљивости

Дигитални маникир: Овако ће вам нокти изгледати?

1 д

0
"Била сам у вези са духом": Марија из Србије ушла у везу са дечком из Њемачке, сада има трауме

Занимљивости

"Била сам у вези са духом": Марија из Србије ушла у везу са дечком из Њемачке, сада има трауме

1 д

0
Три хороскопска знака имају невјероватно високу емоционалну интелигенцију

Занимљивости

Три хороскопска знака имају невјероватно високу емоционалну интелигенцију

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

07

Заборавите на со: Јефтин састојак брзо уклања лед

17

01

Румуни декласирали Словачку у Београду

16

48

Имате проблема са синусима, ови трикови ће вам помоћи

16

46

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

16

33

Захарова: Напади на руске области - украјински тероризам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner