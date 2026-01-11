Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

- То је веома једноставна политика - што Република Српска изгуби више пријатеља и сарадника, како у САД тако и Мађарској, то ће бити лакше дијелу бошњачке политичке елите која се залаже за укидање Републике Српске да оствари своје намјере, а то је централизација БиХ - нагласио је Симовић.

Он је подсјетио да је Влада Мађарске коју предводи Виктор Орбан специфична када је ријеч о односима према српском народу јер је његова владавина обиљежена изразито позитивним и добронамјерним односом према српском простору у цјелини.

Симовић је указао на Орбанов позитиван однос према српском народу, те напоменуо да је деведесетих година прошлог вијека одбио да Мађарска буде простор са којег ће НАТО покренути агресију на Србију.

- Колико је тај однос добронамјеран видимо у политичкој, економској и безбједносној сарадњи између Србије и Мађарске, али и економској и политичкој сарадњи Мађарске са Републиком Српском - навео је Симовић за Срну.

Он је нагласио да дијелу бошњачке елите у Сарајеву не одговарају политике које поштују Дејтонски споразум, Устав БиХ и надлежности које има Република Српска, те да они годинама убјеђују своје бирачко тијело да ће спровести политике које ће довести до гашења Републике Српске.

- Због тога им не одговара када Република Српска остварује добре контакте и дипломатске везе са некима у нашем региону који су моћни, јаки и респектабилни, што Мађарска свакако јесте - навео је Симовић.

С друге стране, рекао је Симовић, истом том кругу политичке елите у Сарајеву не одговара ни чињеница да је садашња власт у Српској успјела да пронађе канал комуницирања са новом америчком администрацијом, што се видјело на примјеру укидања санкција лидеру СНСД-а Милораду Додику.

- То је нешто што смета онима који у Сарајеву убјеђују своје бираче да ће доћи до гашења Српске или њеног свођења на њима "прихватљиву мјеру" - рекао је Симовић.