Logo
Large banner

Три особине које уништавају брак

Извор:

Агенције

02.12.2025

19:38

Коментари:

0
Три особине које уништавају брак
Фото: pexels

Многе разведене жене истичу да су управо најтоксичније особине њихових партнера поступно исцрпиле живот из њихових бракова. Кад једном јасно уочите такве обрасце, више их не можете "не примјећивати".

Ево три најчешће спомињане особине које бивше супруге кажу да су гурнуле брак преко тачке повратка:

Одбијање слушања

Живот с партнером који те "чује, али не слуша" брзо исцрпљује. Отворите се о нечему важном, а муж клима главом или ментално излази из разговора. Када жена престане осјећати да је неко стварно слуша, престаје се осјећати и пожељно — а брак губи свој импулс и топлину.

илу-избори-24112025

Република Српска

''Ново пребројавање гласова ништа не мијења''

Критика и омаловажавање

Бивше супруге често наводе сталну критику као отровну особину. Када партнер редовно омаловажава, исмијава или потцјењује осјећаје и напоре жене, ствара се емоционална удаљеност и сумња у властиту вриједност. Брак који би требао бити простор подршке претвара се у извор стреса и напетости.

Недостатак емоционалне подршке

Неки партнери нису присутни када је емоционална подршка потребна. Било да је ријеч о стресу на послу, губитку вољене особе или свакодневним бригама, одсутност емпатије и разумијевања чини да се партнерка осјећа сама, а везу празном и незадовољавајућом.

Подијели:

Таг:

љубавни проблеми

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Грађани Бијељине коначно добили топле вијести

Градови и општине

Грађани Бијељине коначно добили топле вијести

4 ч

0
Мир ближи него икад: Зеленски открио детаље

Свијет

Мир ближи него икад: Зеленски открио детаље

4 ч

1
Шта јести, а шта избјегавати у вријеме поста?

Здравље

Шта јести, а шта избјегавати у вријеме поста?

4 ч

0
Школа

Србија

Стиже нови програм у школе, мијења се број часова?

4 ч

0

Више из рубрике

Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом

Љубав и секс

Психолози открили зашто жене воле мушкарце са брадом

1 д

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Знакови који показују да сте пронашли особу која ће вас вољети до краја живота

1 д

0
Шта је кључ сретне везе?

Љубав и секс

Шта је кључ сретне везе?

4 д

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Три навике које помажу да љубав траје годинама

6 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner