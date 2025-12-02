Три особине које уништавају брак

Извор:
Агенције
02.12.2025
19:38
Коментари:0
Многе разведене жене истичу да су управо најтоксичније особине њихових партнера поступно исцрпиле живот из њихових бракова. Кад једном јасно уочите такве обрасце, више их не можете "не примјећивати".
Ево три најчешће спомињане особине које бивше супруге кажу да су гурнуле брак преко тачке повратка:
Живот с партнером који те "чује, али не слуша" брзо исцрпљује. Отворите се о нечему важном, а муж клима главом или ментално излази из разговора. Када жена престане осјећати да је неко стварно слуша, престаје се осјећати и пожељно — а брак губи свој импулс и топлину.
Република Српска
''Ново пребројавање гласова ништа не мијења''
Бивше супруге често наводе сталну критику као отровну особину. Када партнер редовно омаловажава, исмијава или потцјењује осјећаје и напоре жене, ствара се емоционална удаљеност и сумња у властиту вриједност. Брак који би требао бити простор подршке претвара се у извор стреса и напетости.
Неки партнери нису присутни када је емоционална подршка потребна. Било да је ријеч о стресу на послу, губитку вољене особе или свакодневним бригама, одсутност емпатије и разумијевања чини да се партнерка осјећа сама, а везу празном и незадовољавајућом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму