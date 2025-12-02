Logo
Мир ближи него икад: Зеленски открио детаље

Извор:

Агенције

02.12.2025

19:33

Коментари:

1
Мир ближи него икад: Зеленски открио детаље
Фото: Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press

Ажурирана верзија мировног плана који Украјина разматра са Сједињеним Државама сада садржи 20 тачака умјесто 28 у почетном нацрту, рекао је украјински предсједник Володимир Зеленски на конференцији за медије у Даблину.

"Ујутро се наша делегација састала са предсједником Сједињених Држава. Сада постоји 20 тачака на којима је рађено у Женеви, а претходно су разматране на Флориди. Неке ствари и даље захтевају рад. Колико ја видим, Америка предузима озбиљне кораке да овај рат доведе до краја на овај или онај начин. Наш задатак, и сигуран сам да ово мишљење деле сви у Европи, јесте да окончамо рат, а не само да направимо паузу у непријатељствима", рекао је и додао:

"Потребан нам је праведан мир, а да би до њега дошло, сви морају да стану на страну мира. Сви у Европи и све нације које цијене мир".

На питање новинара "Блумберга" како се ажурирани план који су САД договориле разликује од оригиналне верзије и да ли планира ускоро да се састане са специјалним изаслаником САД Стивом Виткофом, Зеленски је рекао да Украјина чека исход америчко-руских разговора и да ће дјеловати у зависности од њихових резултата.

Рекао је да је дан раније разговарао са Виткофом и његовим тимом и да је Кијев спреман за даље контакте, укључујући и састанак у Украјини, ако постоји осјећај "стварног, конкретног дијалога, а не само ријечи".

Зеленски је рекао да не може да открије све детаље плана, али је изнио три кључна и "најосјетљивија" питања: питање територије, коришћење замрзнуте руске имовине, гдје одлуке морају доносити европски партнери, и безбједносне гаранције за Украјину од Сједињених Држава, Европе и других држава унутар Коалиције вољних.

"Најосјетљивији елементи, најтежа питања и изазови тичу се територије и замрзнуте имовине. Не могу једноставно да говорим у име европских лидера. Ово се тиче новца који је замрзнут, али замрзнут у Европи. Могу да подијелим своје мишљење и они могу да ме подрже, али не могу да одлучујем у име лидера о средствима која се држе у ЕУ. И то је друга тачка. Трећа је оно што сам рекао о безбједносним гаранцијама: рачунамо на снажне безбједносне гаранције од Сједињених Држава, од Европе и од неких других лидера", каже Зеленски и наставља:

"Знате да је Коалиција вољних укључена и да радимо на томе. Дакле, мислим да су ова три питања најосјетљивија и најважнија и вјерујем да ће наши тимови наставити да раде на њима".

"Ближи смо миру него икад раније"

Зеленски је изјавио да је Украјина ближа миру него икад раније и истакао да је украјинска делегација тренутно у Ирској и да је спремна за даље преговоре.

Он је посебно нагласио важност међународне заједнице у миру током обраћања пред парламентом Ирске.

''Једна јака земља може да започне рат, а друга јака земља може да заустави рат, али за мир нам је потребно јединство многих различитих народа, уједињених заједничким осјећањима, заједничким надама'', рекао је Зеленски.

Оцијенио је да ''чак ни Владимир Путин не може да се супротстави осталима'' који су уједињени.

Тагови:

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Володимир Зеленски

Владимир Путин

Америка

SAD

Доналд Трамп

