Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу

Извор:
Телеграф
02.12.2025
18:12
Коментари:0
Касациони суд у Кувајту донио је једну од најстрожих пресуда у последњим годинама, у борби против злоупотреба у јавном сектору.
Неименовани државни службеник је осуђен на пет година затвора и мораће да плати казну и надокнаду од 312.000 кувајтских динара (око 875.000 евра), пошто је утврђено да је 10 година примао плату - иако се није појављивао на послу.
Према судским документима, државни службеник је радио у одјељењу за услуге грађанима. Међутим, истрага је открила да деценију није обављао никакве радне задатке, нити је долазио у канцеларију, иако је плата уредно пристизала сваког мјесеца.
Када је случај коначно откривен, покренут је кривични поступак због незаконитог богаћења и злоупотребе јавних средстава.
Овај службеник је раније ослобођен оптужби - пред нижим судским инстанцама, али је Касациони суд донио преокрет, оцијенивши да је доказни материјал “неспоран”.
Слични случајеви, међутим, нису ријеткост у свијету.
Раније ове године, њемачки медији су писали о неименованој наставници која је 16 година била на боловању, а редовно је примала пуну плату.
