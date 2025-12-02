Logo
Large banner

Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу

Извор:

Телеграф

02.12.2025

18:12

Коментари:

0
Примао плату 10 година, а ниједном се није појавио на послу
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Касациони суд у Кувајту донио је једну од најстрожих пресуда у последњим годинама, у борби против злоупотреба у јавном сектору.

Неименовани државни службеник је осуђен на пет година затвора и мораће да плати казну и надокнаду од 312.000 кувајтских динара (око 875.000 евра), пошто је утврђено да је 10 година примао плату - иако се није појављивао на послу.

Kriptovalute

Свијет

Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Зарада редовно пристизала

Према судским документима, државни службеник је радио у одјељењу за услуге грађанима. Међутим, истрага је открила да деценију није обављао никакве радне задатке, нити је долазио у канцеларију, иако је плата уредно пристизала сваког мјесеца.

Када је случај коначно откривен, покренут је кривични поступак због незаконитог богаћења и злоупотребе јавних средстава.

Овај службеник је раније ослобођен оптужби - пред нижим судским инстанцама, али је Касациони суд донио преокрет, оцијенивши да је доказни материјал “неспоран”.

ILU-META-180925

Наука и технологија

Нема више крађе: Мета преузима важан корак

Случај наставнице у Њемачкој

Слични случајеви, међутим, нису ријеткост у свијету.

Раније ове године, њемачки медији су писали о неименованој наставници која је 16 година била на боловању, а редовно је примала пуну плату.

Подијели:

Тагови:

Плата

Kuvajt

Казна

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ

Друштво

Од 1. децембра повећане пензије за 20.000 корисника у БиХ

5 ч

0
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Свијет

Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

5 ч

0
Славна Ријана шокира модним избором

Сцена

Славна Ријана шокира модним избором

6 ч

0
Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

Здравље

Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

6 ч

0

Више из рубрике

Почео састанак Путина и Виткофа

Свијет

Почео састанак Путина и Виткофа

5 ч

0
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Свијет

Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

5 ч

0
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

Свијет

Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

5 ч

0
Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Свијет

Путин поручио Европи: Ако желите рат...

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner