Славна Ријана шокира модним избором

Извор:
Супержена
02.12.2025
17:51
Коментари:0
Многе славне звијезде синоћ су блистале на додјели Готам награда у Њујорку, а поред Џулије Робертс, која је пажњу привукла сатенским одјелом, на мети модних критичара нашла се пјевачица и предузетница Ријана.
Ријана је за ову прилику одлучила да понесе оверсајз хаљину, прецизније речено, пуфнасту креацију која носи потпис бренда "Баленциага".
Ријеч је о сведеној тоалети у пудер розе боји која на јединствен начин осликава Ријанин бунтовнички дух.
Како би употпунила стајлинг, додала је скупоцјену огрлицу у розе и љубичастим тоновима, као и перјани качкет који је додатно нагласио њен одважни модни израз.
Примјетне су биле и кожне црне рукавице које су цјелокупном аутфиту дале једну савремену ноту.
Наравно, друштво на овом догађају правио јој је супруг АСАП Роки који је носио једноставно Шанел одјело у смеђој боји, преноси Супержена.
