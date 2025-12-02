Logo
Славна Ријана шокира модним избором

Супержена

02.12.2025

17:51

Фото: Tanjug/Evan Agostini/Invision/AP

Многе славне звијезде синоћ су блистале на дод‌јели Готам награда у Њујорку, а поред Џулије Робертс, која је пажњу привукла сатенским од‌јелом, на мети модних критичара нашла се пјевачица и предузетница Ријана.

Ријана је за ову прилику одлучила да понесе оверсајз хаљину, прецизније речено, пуфнасту креацију која носи потпис бренда "Баленциага".

Ријеч је о сведеној тоалети у пудер розе боји која на јединствен начин осликава Ријанин бунтовнички дух.

Како би употпунила стајлинг, додала је скупоцјену огрлицу у розе и љубичастим тоновима, као и перјани качкет који је додатно нагласио њен одважни модни израз.

Примјетне су биле и кожне црне рукавице које су цјелокупном аутфиту дале једну савремену ноту.

Наравно, друштво на овом догађају правио јој је супруг АСАП Роки који је носио једноставно Шанел од‌јело у смеђој боји, преноси Супержена.

Rijana

Пјевачица

