Несвакидашња ситуација на концерту Аце Пејовића: Трудница га замолила да јој открије пол бебе

Пјевач Ацо Пејовић је доживио несвакидашњу ситуацију на концерту у Хрватској. Наиме, трудница га је замолила да он открије пол њене бебе, што је он врло радо учинио.
"Ацо, у трбуху је твој нови фан. Молимо те, реци нам пол", писало је на папиру који му је дала. Узео је папир и отпјевао до краја пјесму "Ниједна није као ти". Након тога је прочитао шта пише.
"Имамо једну посебну ситуацију. Момак и дјевојка желе да баш ја будем тај који ће им открити пол њихове бебе која ускоро долази на свијет, а ја ћу то радо учинити", између осталог је казао.
"Да ли је дјечак или дјевојчица, ау, ау... Онако је како сам ти и рекао док нисам прочитао, дјевојчица је. Ја имам три, бићете најсрећнији људи на свијету", казао је одушевљеним будућим родитељима.
Дјевојка је скочила свом партнеру у загрљај, а публика је аплаудирала. Снимак је привукао пажњу бројних корисника ТикТока, који су честитали пару на принови, преноси Кликс.
"Поред свих досадних откривања пола беба на ТикТоку, ово је заиста освјежење. Нека је жива и здрава", "Па ово је дивно", "Расплакали сте ме", "Невјероватно како је сигуран био кад је рекао да је дјевојчица док још није ни прочитао", "Прелијепо, оригинално", неки су од коментара на споменутој друштвеној мрежи.
