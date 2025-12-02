Logo
Несвакидашња ситуација на концерту Аце Пејовића: Трудница га замолила да јој открије пол бебе

02.12.2025

11:13

Коментари:

0
Пјевач Ацо Пејовић је доживио несвакидашњу ситуацију на концерту у Хрватској. Наиме, трудница га је замолила да он открије пол њене бебе, што је он врло радо учинио.

"Ацо, у трбуху је твој нови фан. Молимо те, реци нам пол", писало је на папиру који му је дала. Узео је папир и отпјевао до краја пјесму "Ниједна није као ти". Након тога је прочитао шта пише.

"Имамо једну посебну ситуацију. Момак и дјевојка желе да баш ја будем тај који ће им открити пол њихове бебе која ускоро долази на свијет, а ја ћу то радо учинити", између осталог је казао.

@eminchikaa Najbolji gender reveal ikad!🩷 @ACO PEJOVIC @Aco Pejović | Fan Page #babygirl #acopejovic #genderreveal @eMedjimurje.hr @Blic TV @telegrafrs ♬ original sound - Emina

"Да ли је дјечак или дјевојчица, ау, ау... Онако је како сам ти и рекао док нисам прочитао, дјевојчица је. Ја имам три, бићете најсрећнији људи на свијету", казао је одушевљеним будућим родитељима.

Дјевојка је скочила свом партнеру у загрљај, а публика је аплаудирала. Снимак је привукао пажњу бројних корисника ТикТока, који су честитали пару на принови, преноси Кликс.

Aco Pejovic insta

Сцена

Ацо Пејовић открио уз коју дијету је скинуо вишак килограма: ''Кад те мука натјера..''

"Поред свих досадних откривања пола беба на ТикТоку, ово је заиста освјежење. Нека је жива и здрава", "Па ово је дивно", "Расплакали сте ме", "Невјероватно како је сигуран био кад је рекао да је дјевојчица док још није ни прочитао", "Прелијепо, оригинално", неки су од коментара на споменутој друштвеној мрежи.

Aco Pejović

Коментари (0)
