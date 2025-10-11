Ацо Пејовић открио уз коју дијету је скинуо вишак килограма: ''Кад те мука натјера..''

Извор:
Посао пјевача често дјелује гламурозно на сцени, али иза свјетла рефлектора крије се напоран ритам, мањак сна и неуредна исхрана. Стална путовања, касни наступи и стрес лако оставе траг на здрављу и изгледу.
Управо то се догодило и Аци Пејовићу, који је у једном тренутку достигао чак 100 килограма, али је данас потпуно промијенио животне навике.
– Ни кап вина нисам попио откад сам почео правилно да се храним! Суздржавам се већ неко вријеме… Слаткиши су ми мањи проблем, јер их не једем. Вјероватно сам шећер надокнађивао вином које сам испијао сваког дана – рекао је Ацо и открио да ли му алкохол недостаје када је на режиму исхране: Не фали ми кад сам код куће, али волим да попијем чашу вина послије ручка и вечере уз томпус. Навикао сам тако, али без свега се може када те мука натјера. С тим што мене нико није натјерао. Сам сам одлучио да скинем вишак килограма.
Ацо Пејовић је признао да је тежак када је храна у питању и да неке намирнице баш и не воли да једе.
– Тешко ми је да једем намирнице које не волим. На примјер, поврће, рибу… Рођен сам у Пријепољу, а не на мору! Ми смо као клинци јели пастрмку само за славу и током поста. Знам да је риба здрава због омега-3 масних киселина, али нисам њен љубитељ. У Пријепољу ни прасетину нисмо често јели, већ јагњетину и телетину. Откад сам промијенио исхрану, на менију понекад имам пилетину. Имао сам 100 килограма. Али то није здраво. Зато ћу кад скинем још пет килограма бити задовољан. Морам да смршам због здравља и концерта! Мада, и због љета, јер се треба скинути на плажи. Није баш лијепо кад стомак испадне – испричао је пјевач.
Пјевач је открио и јеловник, па је тако помогао многима да и они скину вишак килограма.
Доручак: Житарице са водом
Ручак: Риба и салата од поврћа
Вечера: Потаж од поврћа, али никако није јео послије 19 сати.
