Упозорење за возаче: Одрони на више путних праваца

На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ саобраћај се одвија по претежно сувим коловозима уз добру видљивост.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске упозоравају возаче на учестале одроне на дионицама Кнежево-Угар, Бањалука-Јајце у кањону Тијесно, Добро Поље–Миљевина и Сарајево-Фоча-Шћепан Поље.
Саобраћај је потпуно обустављен за сва возила на надвожњаку у Трну, на дијелу магистралног пута Клашнице-Шарговац, а обустава ће трајати до изградње новог надвожњака, али не дуже од 60 дана.
На истој дионици почели су радови на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку, па се савјетује макисмалан опрез и стрпљење, јер се ради о једном од најфреквентнијих путних праваца, саопштено је из АМС-а.
На дионици Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, у току је санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица-Приједор измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Саобраћа се по измијењеном режимо и због радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх", на магистралном путу Бродар-Вишеград.
У току је уређење раздјелног појаса на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Због санације коловоза на магистралном путу Брчко-Бијељина долази до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Измијењен је режим саобраћаја због извођења санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе.
Због извођења радова измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених
путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута Брод на Дрини-Хум измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Саобраћајни режим је измијењен и због рехабилитације магистралног пута Градишка–Нова Топола–Клашнице, и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола, као и због изгтрадње кружне раскрснице на споју магистралних путева Градишка-Нова Топола и Чатрња-Градишка.
У току је санација клизишта у мјесту Осија на магистралном путу Добро Поље-Миљевина, гдје долази до получасовних застоја од 7.30 до 17.00 часова.
На регионалном путу Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости преко 7,5 тона, због активног клизишта на 9-том километру.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа "Рудинг", у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
У ФБиХ у току је редовно одржавање на магистралном путу Грачаница-Добој, гдје је у функцији једна трака, уз ручну регулацију саобраћаја. Због велике фреквенције возила на овој дионици, могући су повремени застоји и дужа задржавања.
Радови су актуелни и на дионици аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Зеница-Добој, Јабланица-Блидиње, Јабланица-Прозор, Мостар-Читлук и Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
