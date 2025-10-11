Logo

"TROPIC" СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 2025/2026. – ПРИЈАВЕ СУ ОТВОРЕНЕ!

11.10.2025

08:00

Коментари:

0
Ако си студент четврте године или апсолвент, знаш да долази моменат кад теорија више није довољна. Треба ти практично знање, искуство из стварног пословног свијета и прилика да покажеш шта знаш. Управо то ти нудимо кроз "Tropic" менторски програм, у трајању од три до шест мјесеци.

Ово су разлози због којих је "Tropic" пракса прилика коју не треба да пропустиш:

- Прилика да учиш кроз рад. Од првог дана си дио тима. Радићеш на конкретним задацима у једној од наших служби:

  • маркетинг
  • набавка
  • category management
  • развој и пројектовање

Упознаћеш се с процесима у малопродаји, научићеш како се идеје претварају у пројекте, како функционишу ланци снабдијевања, бренд стратегије, рад са добављачима и још много тога што не пише ни у једној књизи.

- Рад уз менторе који те воде и подржавају. Уз тебе ће бити искусни људи из струке који ће ти показати како посао стварно изгледа, давати задатке, помагати ти да их ријешиш, пратити твој напредак и давати ти конкретан фидбек. Учићеш од најбољих.

- Плаћена пракса. Твој труд се цијени и зато је ова пракса плаћена.

- 10% попуста на куповину у "Tropic" и мојМаркет трговинама - зато што знамо колико значи свака уштеда када си студент.

- Позитивна и подстицајна атмосфера. "Tropic" је мјесто гдје се твоје идеје чују, гдје имаш простор да питаш, истражујеш, предлажеш. Радимо брзо, али учимо заједно. Помажемо ти да изградиш самопоуздање, стекнеш радне навике и видиш шта ти најбоље иде од руке.

Пријави се ако студираш економију, маркетинг, менаџмент, архитектуру, политичке науке или неки други сродни факултет. Битна нам је мотивација, радозналост и спремност на учење. Све информације о менторским програмима, задацима унутар сваке од служби те пријаву потражи на линку – "Tropic" студентске праксе. Рок за пријаву је 25.10.2025.

Ово је прилика да направиш прве кораке у каријери, да тестираш себе, научиш како изгледа тимски рад и стекнеш знања која ће ти користити без обзира на то којим путем ћеш касније наставити.

