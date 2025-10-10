Logo

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

10.10.2025

14:11

Коментари:

0
Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата
Фото: Ustupljena fotografija

Запослени у Центру за социјални рад Бијељина данас су се мирно окупили како би упозорили на вишемјесечна кашњења и дуговања Градске управе радницима ове установе.

Градска управа Бијељина дугује радницима плате и све накнаде за август и септембар, што додатно продубљује проблем нередовних исплата који траје већ дуже, саопштено је из овог центра.

Синдикат и радници у овој установи упозорили су да је озбиљно угрожена егзистенција запослених, који и поред тога настављају да професионално и посвећено обављају свој посао у служби грађана.

Дефектолог Стефан Веселиновић, запослен у Дневном центру за дјецу са сметњама у развоју, поручио је са скупа да су радници исцрпљени и захтијевају да им се исплате плате које су буџетским средствима обезбијеђене.

Он је рекао да се инсистира на редовности исплата у цијелости и до датума назначеног у Колективном уговору, истичући да су запослени у Центру за социјални рад посвећени, одговорни, породични људи који желе да за свој рад буду са поштовањем гледани, те адекватно и редовно плаћени.

У супротном, биће предузете радикалне методе синдикалне борбе, поручено је са скупа радника.

Запослене су у потпуности подржали директор и стручни колегијум Центра за социјални рад Бијељина.

Подијели:

Тагови:

Центар за социјални рад

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бинго донирао 400.000 КМ за изградњу прве сигурне куће у Требињу

Друштво

Бинго донирао 400.000 КМ за изградњу прве сигурне куће у Требињу

20 мин

0
Ове године зимско рачунање времена почиње најраније до сада

Друштво

Ове године зимско рачунање времена почиње најраније до сада

56 мин

0
Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

Друштво

Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

57 мин

0
Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

Друштво

Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner