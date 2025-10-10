Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

10.10.2025
14:11
Коментари:0
Запослени у Центру за социјални рад Бијељина данас су се мирно окупили како би упозорили на вишемјесечна кашњења и дуговања Градске управе радницима ове установе.
Градска управа Бијељина дугује радницима плате и све накнаде за август и септембар, што додатно продубљује проблем нередовних исплата који траје већ дуже, саопштено је из овог центра.
Синдикат и радници у овој установи упозорили су да је озбиљно угрожена егзистенција запослених, који и поред тога настављају да професионално и посвећено обављају свој посао у служби грађана.
Дефектолог Стефан Веселиновић, запослен у Дневном центру за дјецу са сметњама у развоју, поручио је са скупа да су радници исцрпљени и захтијевају да им се исплате плате које су буџетским средствима обезбијеђене.
Он је рекао да се инсистира на редовности исплата у цијелости и до датума назначеног у Колективном уговору, истичући да су запослени у Центру за социјални рад посвећени, одговорни, породични људи који желе да за свој рад буду са поштовањем гледани, те адекватно и редовно плаћени.
У супротном, биће предузете радикалне методе синдикалне борбе, поручено је са скупа радника.
Запослене су у потпуности подржали директор и стручни колегијум Центра за социјални рад Бијељина.
Друштво
20 мин0
Друштво
56 мин0
Друштво
57 мин0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму