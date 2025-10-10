Logo

Бинго донирао 400.000 КМ за изградњу прве сигурне куће у Требињу

10.10.2025

14:07

Бинго донирао 400.000 КМ за изградњу прве сигурне куће у Требињу

Бинго група (Bingo group), највећа домаћа компанија у Босни и Херцеговини, потписала је данас уговор о донацији у износу од 400.000 КМ за изградњу прве сигурне куће у Требињу, која ће пружати уточиште женама и дјеци жртвама породичног насиља с подручја Источне Херцеговине.

Уговор су потписали Љиљана Куносић, генерална директорица "Bingo group", и Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

„Данашњом донацијом за изградњу прве сигурне куће у Требињу испунили смо наше обећање које смо дали почетком године. Обећање да ћемо издвојити милион КМ за подршку сигурним кућама широм БиХ. Изградња прве сигурне куће у Источној Херцеговини од кључне је важности за жене из ове регије који до сада нису имали приступ адекватној подршци. Бинго Гроуп је највећи послодавац у земљи, а 2/3 запослених чине управо жене. Зато осјећамо одговорност да доприносимо сигурнијем и праведнијем друштву за све жене у БиХ, а ова донација је конкретан корак у том правцу,“ истакла је Љиљана Куносић.

Ова донација представља наставак иницијативе „Вријеме је да станемо“, у оквиру које је компанија успоставила и интерну процедуру преференцијалног запошљавања жена жртава насиља, чиме доприноси њиховом дугорочном оснаживању и економској независности. Бинго је марту ове године издвојио 600.000 КМ за подршку осам сигурних кућа широм Босне и Херцеговине. Са данашњом донацијом, укупна средства која је "Bingo group" уложио у борбу против насиља над женама износе 1.000.000 КМ – што је уједно и највећа донација једне домаће компаније у овој области у БиХ.

„Ријеч је о значајној донацији компаније Бинго, која овим гестом потврђује висок степен друштвене одговорности и спремности да активно учествује у друштвено одговорним пројектима са локалним заједницама. Град Требиње изражава захвалност представницима Бинга и вјерујемо да ћемо заједничким снагама пружити адекватну подршку лицима којима је потребна заштита," изјавио је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

UN Women у БиХ пружа подршку изградњи прве сигурне куће у Требињу, кроз мобилизацију финансијских средстава, али и фацилитацију цјелокупног процеса реализације пројекта.

Бинго донација за изградњу сигурне куће у Требињу

„UN Women поздравља одлуку компаније Бинго да подржи изградњу прве сигурне куће у Требињу. Ова донација показује како лидерство приватног сектора може значајно допринијети борби против насиља над женама. Захвални смо Граду Требињу, Влади Аустрије, Vienna Insurance Group и партнерима чија подршка чини ову услугу могућом. Сигурне куће нису само уточиште, већ и темељ за опоравак и наду, а UN Women остаје посвећен сарадњи с институцијама, приватним сектором и цивилним друштвом како би свака жена имала заштиту и подршку коју заслужује,“ изјавила је Јо-Ан Бишоп, представница UN Women у БиХ.

Сигурне куће широм БиХ пружају уточиште и свеобухватну подршку женама и дјеци који су преживјели насиље – укључујући сигуран смјештај, психолошку и правну помоћ, као и подршку у процесу осамостаљивања.

Бинго ће наставити улагати у пројекте који доприносе сигурности и оснаживању жена, као, с циљем да се кроз дугорочна партнерства створе системска и одржива рјешења у заштити жена.

