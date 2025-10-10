Logo

Ове године зимско рачунање времена почиње најраније до сада

Извор:

Телеграф

10.10.2025

13:31

Коментари:

0
Ове године зимско рачунање времена почиње најраније до сада
Фото: pexels/Stas Knop

Ове године зимско рачунање времена почиње у ноћи између суботе и недјеље, 25. и 26. октобра.

У 3:00 ујутру часовници се враћају један сат уназад, на 2:00, чиме се завршава летње рачунање времена.

Иако се годинама уназад причало да хоће и да је иницијатива и званично покренута пред органима Европске уније, сада је више него јасно да се помјерање казаљки неће укинути, бар не у наредним годинама.

Овогодишње помјерање у односу на претходне године је најраније, а 26. октобра сат је помјерен посљедњи пут прије 11 година.

тунел Храњен

Друштво

Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

Идеја је у почетку била једноставна – мања потрошња електричне енергије захваљујући дужим данима. Међутим, та рачуница данас дјелује превазиђено, али пракса није укинута.

Европска комисија је 2018. године покренула иницијативу за укидање помјерања сата, али договор о томе да ли задржати љетњи или зимски режим никада није постигнут, а докле год се ЕУ не договори, и Србија ће наставити са досадашњом праксом.

Истраживања показују и другу страну. Осим што више не доноси значајну енергетску корист, помјерање сата има и негативне ефекте по здравље: мањак сна, смањену концентрацију, чешће саобраћајне несреће, па чак и већи ризик од срчаних тегоба. Ипак, сваке године казаљке окрећемо напред и назад.

Како се лакше прилагодити промјени времена?

Ако желите да ублажите негативне ефекте промене сата, можете:

Постепено мењати ритам спавања неколико дана раније – лећи и устајати 15–30 минута касније или раније.

Избегавати кофеин и обилне оброке прије спавања.

Проводити више времена на дневној свјетлости, нарочито ујутру.

Одржавати стабилну рутину одласка на спавање и буђења.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Вријеме

sat

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хрватски навијачи поново вријеђали Србе и Србију

Фудбал

Хрватски навијачи поново вријеђали Србе и Србију

1 ч

1
Лука Дончић због крилаца опсовао на српском: "То значи добро јутро"

Кошарка

Лука Дончић због крилаца опсовао на српском: "То значи добро јутро"

1 ч

0
Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

Друштво

Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

1 ч

1
Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

Друштво

Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

1 ч

0

Више из рубрике

Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

Друштво

Исплаћена средства из буџета за стамбено збрињавање, стипендије и социјалне установе

57 мин

0
Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

Друштво

Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања

1 ч

0
Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

Друштво

Возачи опрез: Надвожњак у Трну опет оштећен

1 ч

1
Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

Друштво

Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

25

Подигнута оптужница против ”Путева Српске”: Немар довео до трагедије!

14

23

Умро чувени рок музичар: Породица потврдила тужне вијести

14

22

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

14

20

Подигнута пријава против Марка Перковића Томпсона

14

11

Окупљање радника због вишемјесечног кашњења плата

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner