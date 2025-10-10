Ове године зимско рачунање времена почиње најраније до сада

Извор:
Телеграф
10.10.2025
13:31
Ове године зимско рачунање времена почиње у ноћи између суботе и недјеље, 25. и 26. октобра.
У 3:00 ујутру часовници се враћају један сат уназад, на 2:00, чиме се завршава летње рачунање времена.
Иако се годинама уназад причало да хоће и да је иницијатива и званично покренута пред органима Европске уније, сада је више него јасно да се помјерање казаљки неће укинути, бар не у наредним годинама.
Овогодишње помјерање у односу на претходне године је најраније, а 26. октобра сат је помјерен посљедњи пут прије 11 година.
Друштво
Током радова на тунелу Храњен дошло до обрушавања
Идеја је у почетку била једноставна – мања потрошња електричне енергије захваљујући дужим данима. Међутим, та рачуница данас дјелује превазиђено, али пракса није укинута.
Европска комисија је 2018. године покренула иницијативу за укидање помјерања сата, али договор о томе да ли задржати љетњи или зимски режим никада није постигнут, а докле год се ЕУ не договори, и Србија ће наставити са досадашњом праксом.
Истраживања показују и другу страну. Осим што више не доноси значајну енергетску корист, помјерање сата има и негативне ефекте по здравље: мањак сна, смањену концентрацију, чешће саобраћајне несреће, па чак и већи ризик од срчаних тегоба. Ипак, сваке године казаљке окрећемо напред и назад.
Како се лакше прилагодити промјени времена?
Ако желите да ублажите негативне ефекте промене сата, можете:
Постепено мењати ритам спавања неколико дана раније – лећи и устајати 15–30 минута касније или раније.
Избегавати кофеин и обилне оброке прије спавања.
Проводити више времена на дневној свјетлости, нарочито ујутру.
Одржавати стабилну рутину одласка на спавање и буђења.
