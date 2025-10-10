Хрватски навијачи поново вријеђали Србе и Србију

10.10.2025
13:19
Коментари:1
Утакмица квалификација за Свјетско првенство између Чешке и Хрватске, одиграна синоћ у Прагу, завршена је без голова (0:0), али оно што је обиљежило дан свакако се догодило ван терена, односно на улицама чешке пријестонице, где је група хрватских навијача изазвала скандал својим понашањем.
Како пише портал “24сата”, око 300 навијача окупило се испред једног паба, одакле су кренули у организованом кортеу ка стадиону. Иако је све започело уобичајеним навијачким пјесмама, атмосфера је убрзо постала скандалозна, преноси Курир.
Неколико навијача узвикивало је у више наврата “За дом спремни”, позивајући и остатак колоне да им се придружи.
Недуго затим, догодио се и други, још гнуснији инцидент, дио ултраса је из свег гласа скандирао одвратне и претеће пароле, међу којима и језив узвик: “Ој хрватска мати, Србе ћемо клати.”
Иначе, Хрватска свој сљедећи сусрет игра у недјељу на домаћем терену против Гибралтара.
Кошарка
1 д0
Хроника
6 д0
Србија
1 седм0
Србија
1 седм1
Најновије
Најчитаније
14
25
14
23
14
22
14
20
14
11
Тренутно на програму