Инцидент Дејан Анђус - Милка Форцан: Умијешала се и Снежана Борјан

Велика бура у спортској јавности подигла се након изјава новинара Дејана Анђуса у својој ауторској емисији на ТВ "Арена Спорт" на рачун потпредсједнице Фудбалског клуба Партизан, Милке Форцан.
Због свега је реаговао и сам клуб саопштењем, а поменута телевизија суспендовала је Анђуса до даљњег.
У међувремену се саопштењем и осудом коментара Анђуса огласила и кошаркашка секција Партизана, а дешавања нису промакла ни супрузи некадашњег голмана Црвене звезде, Милана Борјана, Снежани Борјан, преноси "Телеграф".
Она се огласила путем свог налога на друштвеној мрежи Инстаграм, гдје је изјавила да је Дејан Анђус прије три године вријеђао и њу и да је гостовао по разним телевизијама.
"Ово је 2022. година и тада је вријеђао жене, тј. мене. Гостовао по разним телевизијама и дизао рејтинг преко мог имена... Али са годинама сам схватила да треба да купим кокице и сачекам крај филма", написала је Снежа Борјан на друштвеној мрежи Инстаграм уз емотикон који се смије.
Након тога је додала:
"Ево већ три године чекам тужбу али изгледа 'пуно кошта'".
