Ко је Милка Форцан - жена због које је суспендован Дејан Анђус

Дејан Анђус примитивно је вријеђао Милку Форцан, потпредсједницу ФК Партизан у својој ауторској емисији, након чега се огласила и Арена спорт и саопштила да је новинар суспендован.
Све границе доброг укуса и нормалног понашања Анђус је пробио на крају емисије када је имао коментар.
"Жао ми је што делегација Црвене звезде није уручила киту цвијећа Милки Форцан, која је дошла да Партизан буде првак 2026. године", гласило је шокантно излагање.
Ту се није зауставио него је наставио:
"Није у реду да јој нису уручили слављеничку киту цвијећа".
Скандалозан, сраман и непримјерен рјечник који мора да добије моменталну осуду.
Због свега наведеног, хитно се огласио и клуб из Хумске саопштењем које преносимо у цјелости:
"Фудбалски клуб Партизан обавјештава јавност да је због срамотних и мизогиних изјава емитованих у програму ТВ Арена спорт донио одлуку о обустави сарадње са наведеним емитером. Одлука ступа на снагу одмах и важи до даљег.
ФК Партизан недвосмислено осуђује сваки говор мржње и нетолеранције. Наш клуб је трајно посвећен вриједностима фер-плеја и транспарентности, али овдје се ради о класичној злоупотреби јавног простора од стране једне телевизијске куће. О даљим корацима клуб ће благовремено обавјештавати јавност".
Милка Форцан је пословна жена чије име већ двадесетак година кола бизнис круговима у Србији, а однедавно је опет у центру пажње од када је постала дио Управе Партизана.
Имала је седам битних разлога због који је одлучила да дође у Хумску, а уз то је фрапирала када је објавила малверзације које је видјела у папирима и најштетнији уговор у историји Партизана.
Она ће, уз привредника Војина Лазаревића, Бобана Станојевића и правника Драгана Миловановића бити једна од окосница новог тима у управи, док ће Саво Милошевић у долазећем периоду морати да види како ће играти онај тим на терену.
Милка је позната као једна од најутицајнијих жена на пословном небу Србије, и то још из времена када се земља звала Југославија.
Она је некада била потпредсједница једне од највећих компанија у Србији, Делта Холдинга, па је сходно томе, фигурирала и као десна рука Мирослава Мишковића. Са Мишковићем се, наводно, из крушевачке Жупе знао њен отац Јован Милеуснић.
Рођена Београђанка има 55 година и економију је завршила у главном граду, а усавршавала се у Лондону.
Примарно усмјерење јој је тада било поље маркетинга и од раних дана и 1992. је била у Делти, гдје је провела 18 година.
Међународна трговина, финансије, маркетинг и односи с јавношћу, све је то био дио њеног поља дјеловања, а у посебној жижи јавности се нашла након 2003. када је постала потпредсједница.
Радила је на промоцији бренда у иностранству, на његовом ширењу у региону и представљању у Бриселу, Давосу и другим значајним пословним местима.
Искуством стицаним тамо се препоручила и да је Влада изабере за предсједника Комисије за брендирање Србије. Јавност је бурно реаговала, а стручњаци су тврдили да је та позиција у сукобу интереса са оним што ради у Делти.
Била је и предсједница управних одбора "Југохемије" и "Новости" и сарађивала са бројним свјетски познатим брендовима из ауто-индустрије, козметике и спорта.
Форцан се пословно бавила и спортом кроз рад у тенису, односно на челу Управног одбора Тениског савеза Србије и потом у Извршном одбору Уније тениских професионалаца Србије.
Тада се нашла усред борбе Срђана Ђоковића и Бобе Живојиновића, али и усред политичке борбе Демократске странке и Г17+ за Тениски савез.
О њој се 2013. писало као о кандидаткињи да преузме предсједничко мјесто у Ватерполо савезу Србије.
Позната је њена изјава од прије 17 година када је рекла да су "спортисти најбољи амбасадори наше земље, с обзиром на њено стање и да дипломатија ради како ради“.
Била је менаџер године 2005. у избору Привредне коморе Београда и добитница Ордена Светог Саве због доприноса у изградњи Храма Светог Саве.
Са Мишковићем је до разлаза дошло 2010. године, а он је касније у својој књизи из свог угла описао да је због тог разлаза дошло због њеног убјеђења да је испред компаније за коју је радила.
"Ми смо већ дуго различито вредновали неке људе, ситуације и пословне договоре“, говорила је Милка послије одласка из Делте, а сада ће исто морати да вреднује и људе и ситуације и посао са осталима из Привременог органа у Партизану.
Како "Данас" пише, Милка Форцан, која има двоје дјеце са Бранком Форцаном, тренутно је власник фирме Медиона, која је имала свега 560 евра добити 2023. године.
Директор је у представништву "Form Communication", која се води као америчка фирма, и власница је предузећа "Делта стар", које је активно али у блокади од 2016 године.
