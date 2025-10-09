Сви брује о квизу Слагалица због имена такмичара

Извор:
Такмичар квиза Слагалица Душко Кртолина постао је хит на друштвеним мрежама због имена које подсјећа на Душка Кртолу из серије "Вратиће се роде".
Интернет се одмах распаметио од шала и мемова.
У најновијој епизоди популарног квиза "Слагалица" догодио се тренутак који је насмијао гледаоце и запалио друштвене мреже. Један од такмичара, Душко Кртолина, привукао је пажњу не толико због игре, колико због свог необичног имена и презимена.
Његово име, наиме, многе је одмах подсјетило на чувеног Душка Кртолу, незаборавни лик из култне серије "Вратиће се роде“, којег је маестрално тумачио Срђан Жика Тодоровић.
Корисници друштвених мрежа нису могли да одоле поређењу. У рекордном року појавили су се духовити коментари и мимови у којима су цитиране чувене реплике Душка Кртоле.
Многи су уз осмијех истицали како би "Слагалица" била још забавнија када би се појавио и Дуле Пацов.
Серија "Вратиће се роде" стекла је култни статус међу публиком, а лик Дулета Пацова (Жика Тодоровић) остао је упамћен као један од највољенијих у домаћој телевизијској продукцији.
Занимљиво је да се серија нашла и на 49. мјесту најбоље оцијењених серија свих времена према оцијени корисника на сајту ИМДб.
Због огромне популарности, 2009. године снимљен је и наставак у виду ТВ филма "Роде у магли".
Што се самог квиза тиче, Душко Кртолина је у првој партији поражен од ривала Ивана Стаменковића, резултатом 154:67.
У новој епизоди такмичар је завршио своје учешће у квизу резултатом 169:259.
Без обзира на резултат, Кртолина је већ постао мали интернет феномен, а публика с нестрпљењем чека наставак – и у "Слагалици", и на мрежама, пише "Курир".
