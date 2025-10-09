Logo

Сви брује о квизу Слагалица због имена такмичара

Извор:

АТВ

09.10.2025

16:16

Коментари:

0
Квиз Слагалица
Фото: Screenshot

Такмичар квиза Слагалица Душко Кртолина постао је хит на друштвеним мрежама због имена које подсјећа на Душка Кртолу из серије "Вратиће се роде".

Интернет се одмах распаметио од шала и мемова.

У најновијој епизоди популарног квиза "Слагалица" догодио се тренутак који је насмијао гледаоце и запалио друштвене мреже. Један од такмичара, Душко Кртолина, привукао је пажњу не толико због игре, колико због свог необичног имена и презимена.

Душко Кртолина
Душко Кртолина

Његово име, наиме, многе је одмах подсјетило на чувеног Душка Кртолу, незаборавни лик из култне серије "Вратиће се роде“, којег је маестрално тумачио Срђан Жика Тодоровић.

Интернет се шали: "Да ли је ово Кртола из Слагалице?"

Корисници друштвених мрежа нису могли да одоле поређењу. У рекордном року појавили су се духовити коментари и мимови у којима су цитиране чувене реплике Душка Кртоле.

Многи су уз осмијех истицали како би "Слагалица" била још забавнија када би се појавио и Дуле Пацов.

Серија "Вратиће се роде" стекла је култни статус међу публиком, а лик Дулета Пацова (Жика Тодоровић) остао је упамћен као један од највољенијих у домаћој телевизијској продукцији.

marke km

Друштво

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Занимљиво је да се серија нашла и на 49. мјесту најбоље оцијењених серија свих времена према оцијени корисника на сајту ИМДб.

Због огромне популарности, 2009. године снимљен је и наставак у виду ТВ филма "Роде у магли".

Такмичење у Слагалици – ипак није било среће

Што се самог квиза тиче, Душко Кртолина је у првој партији поражен од ривала Ивана Стаменковића, резултатом 154:67.

У новој епизоди такмичар је завршио своје учешће у квизу резултатом 169:259.

Без обзира на резултат, Кртолина је већ постао мали интернет феномен, а публика с нестрпљењем чека наставак – и у "Слагалици", и на мрежама, пише "Курир".

