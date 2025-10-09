Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

Аутор:Стеван Лулић
09.10.2025
15:57
Возачима у БиХ стигло је важно упозорење од БИХАМК-а, а односи се на све већи број казни због нерегистрованих возила.
БИХАМК је нагласио да је на саобраћајницама све више камера које биљеже ове прекршаје и замолио возаче да благовремено региструју возила.
"Подсјећамо, босанскохерцеговачке саобраћајнице, посебно у градовима, све су боље покривене модерним камерама које аутоматски очитавају регистарске таблице и идентификују возила која нису уредно регистрована", кажу у БИХАМК-у и посебно наглашавају:
"Сваки пролазак нерегистрованог возила поред такве камере значи аутоматско евидентирање прекршаја и новчану казну без заустављања и без претходне најаве".
Истичу да док једна казна стигне на кућну адресу, камере су вјероватно евидентирале десетине истих прекршаја па казне могу достићи и износе од неколико хиљада конвертибилних марака.
"Како бисте избјегли овај стрес и трошкове, провјерите датум, и на вријеме извршите регистрацију својих возила", поручили су из БИХАМК-а.
