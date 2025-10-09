Logo

Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

Аутор:

Стеван Лулић

09.10.2025

15:57

Коментари:

0
Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ
Фото: Pixabay

Возачима у БиХ стигло је важно упозорење од БИХАМК-а, а односи се на све већи број казни због нерегистрованих возила.

БИХАМК је нагласио да је на саобраћајницама све више камера које биљеже ове прекршаје и замолио возаче да благовремено региструју возила.

Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

"Подсјећамо, босанскохерцеговачке саобраћајнице, посебно у градовима, све су боље покривене модерним камерама које аутоматски очитавају регистарске таблице и идентификују возила која нису уредно регистрована", кажу у БИХАМК-у и посебно наглашавају:

"Сваки пролазак нерегистрованог возила поред такве камере значи аутоматско евидентирање прекршаја и новчану казну без заустављања и без претходне најаве".

policija rs

Хроника

Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

Истичу да док једна казна стигне на кућну адресу, камере су вјероватно евидентирале десетине истих прекршаја па казне могу достићи и износе од неколико хиљада конвертибилних марака.

"Како бисте избјегли овај стрес и трошкове, провјерите датум, и на вријеме извршите регистрацију својих возила", поручили су из БИХАМК-а.

Подијели:

Тагови:

registracija

Казна

BiHAMK

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

2 ч

0
Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

Бања Лука

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

3 ч

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Хроника

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

3 ч

0
''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

Бања Лука

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

3 ч

0

Више из рубрике

Снијег цеста аутомобили паркинг

Ауто-мото

Зимска опрема у Европи: Избјегните казне на путовању

19 ч

0
Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

Ауто-мото

Препорука стручњака: На коју осовину стављати нови пар гума

21 ч

0
Механичар му савјетом сачувао огромне паре: Говорим на своју штету

Ауто-мото

Механичар му савјетом сачувао огромне паре: Говорим на своју штету

2 д

0
Многи забораве ово пред зиму, један пропуст може угрозити живот

Ауто-мото

Многи забораве ово пред зиму, један пропуст може угрозити живот

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner