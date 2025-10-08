Logo

Зимска опрема у Европи: Избјегните казне на путовању

08.10.2025

22:26

Коментари:

0
Снијег цеста аутомобили паркинг
Фото: Pexels/Iryna Varanovich

Зимска опрема у Европи и закони се разликују од државе до државе, а ми вам доносимо попис земаља у које становници балканских земаља најчешће путују током зимске сезоне.

Немају сви иста правила па требате бити посебно опрезни ако се спремате на пут током зиме. Наиме, основни проблем је што неке државе не сматрају гуме с ознаком М+С зимским гумама, као на примјер, Њемачка. Најчешће су гуме с таквом ознаком цјелогодишње гуме које су код нас дозвољене.

Аустрија

Према европским прописима од 1. новембра 2024. аутомобили требају бити опремљени искључиво зимским гумама 3ПМСФ, које на боку имају двије ознаке: алпски симбол и М+С. Такве гуме су на тржишту већ више од десет година и сматрале су се за "праве’"зимске гуме, за разлику од гума са само једном ознаком: М+С, што је обиљежје универзалних гума, које се у жаргону зову "полу-зимске". Али такве гуме задовољавале су европске прописе за зимску опрему само до 31. Окробра 2024.

Словенија

Обавеза за зимску опрему у Словенији траје од 15. новембра до 15. марта.

Италија

Зимске гуме или ланци за снијег обавезни су на неколико подручја, и то на дионицама ауто-путева и обичних цеста означенима саобраћајним

знаковима на којима пише обавеза зимских гума или ланаца за снијег. Обавеза је углавном од 15. новембра до 15. априла, а има изузетака. У сјеверозападној Италији, у регији Долина Аосте, зимске гуме обавезне су већ од 15. октобра, док су у Болцану, у Јужном Тиролу, зимске гуме увијек обавезне у случају снијега, леда или сличних временских услова. Тамо су прописане гуме означене симболом М+С или 3ПМСФ.

Француска

Зимске гуме или ланци за снијег, обавезни су од 1. новембра до 31. марта у 34 француске области које се налазе у планинским подручјима попут Алпа, Централног масива и Пиринеја. На улазу и излазу из сваког департмана постављени су саобраћајни знакови који упозоравају на обавезу зимске опреме од 1. новембра и у тим регијама су допуштене само зимске гуме с ознаком 3ПМСФ, док се досад могло користити и оне с ознаком М+С.

Њемачка

Обавеза гума у зимским условима искључиво с ознаком 3ПМСФ уведена је још 2017. године. Прелазна фаза трајала је до септембра 2024. али сада је недопуштено зими возити с гумама с ознаком М+С.

Није дефинисан тачан период када се примјењују прописи о зимским гумама, а законски сте обавезни монтирати зимске гуме само ако временски услови то захтијевају. Кориштење ланаца за снијег није замјена за зимске гуме, пише Oryx asistencija.

zimska oprema

Европа

