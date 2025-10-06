Logo

Како је могуће да Ауди који се прави у Кини буде толико јефтин?

АУДИ Е5 у Кини кошта 33.000 долара. Ево шта све утиче на његову цијену.

Ауди је у Кини представио нови електрични модел АУДИ Е5 Спортбек, који је за само пола сата прикупио више од 10.000 поруџбина.

Разлог? Цијена која више личи на понуду јапанских брендова него њемачких премијум произвођача.

Стартна цијена Е5 у Кини износи 235.900 јуана, односно око 33.100 долара (28.200 евра). За тај новац купци добијају:

батерију од 76 kWh

задњи електромотор од 295 КС

домет до 618 km (по кинеским стандардима)

дигитални кокпит, Алцантару и кожу у ентеријеру

софтвер прилагођен кинеском тржишту

Јаче (и скупље) верзије иду и до 776 КС.

Модел се продаје искључиво у Кини и умјесто четири прстена на масци има натпис АУДИ, што је нова стратегија бренда за млађу и технолошки оријентисану публику.

Зашто је толико јефтин?

Стручњаци наводе да ниска цијена није резултат (само) јефтине радне снаге, јер она чини тек око 10% укупних трошкова. Праве разлике су:

нижа цијена батерија у Кини

јефтинија енергија

ефикаснија локална производња

нижи порези (10% у Кини у односу на 19% у Немачкој)

произвођачи у Кини раде са мањим маржама

У Европи би исти аутомобил вјероватно коштао дупло више.

Контраст са стањем у Немачкој

Само у протеклој години њемачка ауто-индустрија изгубила је више од 50.000 послова, а у односу на период прије пандемије – чак 112.000.

"Без кинеске стратегије – нема будућности"

Аутомобилски аналитичар Фердинанд Дуденхефер сматра да је овај потез Аудија сигнал промене правила игре:

"Ако овакав пад цијена из Кине дође у Европу, а њемачки брендови не одговоре – купци ће прећи на Ауди и друге који понуде више за мање".

"Ако Ауди, BMW и Мерцедес не развију кинеску стратегију, изгубиће глобално тржиште. А без тога – ни Њемачка више неће бити аутомобилска сила."

АУДИ Е5 за сада остаје модел само за кинеско тржиште, али је јасно да овакав потез мења односе снага у ауто-индустрији – и отвара питање да ли Европа може да одговори на цјеновни удар који долази са истока.

