У овој земљи, Порше је најпродаванији аутомобил

04.10.2025

09:28

Порше 911 је био најпродаванији нови аутомобил у кнежевини Андора прошле године, што јасно показује изузетно богатство ове мале земље у срцу Пиринеја, између Француске и Шпаније.

На површини од само 468 квадратних километара и са популацијом од око 82.000 становника, Порше је успио да прода чак 83 примјерка легендарне серије 911.

Друго мјесто заузео је спортски модел Тојота ГР Јарис, док су се Порше Кајен и Макан такође сврстали међу четири најпродаванија модела, према анализи аутомобилске индустрије, коју је извијестио Б92.

Ови подаци потврђују да тржиште луксузних и спортских аутомобила у овој микродржави има посебну динамику, ретко виђену у остатку Европе.

