BMW повлачи чак 1,2 милиона аутомобила широм свијета: Ово су погођени модели

Извор:
Телеграф
01.10.2025
12:05
Коментари:0
Произвођач аутомобила BMW објавио је повлачење преко 145.000 возила на територији Сједињених Америчких Држава због могућности прегријавања стартера мотора, што може повећати ризик од избијања пожара. Ово је саопштено од стране Националне управе за безбједност саобраћаја на аутопутевима САД (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA).
Овај проблем, како је наведено, захвата моделе 340I, H7 и H5 произведене 2020. године. Вијест је пренијела агенција Ројтерс, указујући на озбиљност ситуације. BMW продавци су спремни да бесплатно замијене стартер мотора како би спријечили евентуалне незгоде и побољшали сигурност возила.
NHTSA је такође раније ове недеље истакла да ће BMW повући више од 196.000 возила у САД због истог проблема са стартером, који може изазвати прегријавање и кратки спој. Овај квар носи потенцијални ризик од пожара унутар возила, што је разлог зашто BMW савјетује власницима да држе своја возила паркирана на отвореном док се проблем не ријеши.
Овај проблем није ограничен само на САД - очекује се повлачење око 1,2 милиона аутомобила глобално, према извјештају "НЛ Тајмс".Оваква ситуација наглашава важност брзог реаговања произвођача у циљу заштите потрошача и очувања њиховог повјерења. BMW се суочава са изазовом да ефикасно ријеши проблем и обезбиједи сигурност својих возила на глобалном нивоу, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
15
13
15
02
14
50
14
45
14
41
Тренутно на програму